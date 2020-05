Trossinger Gymnasiumschüler formulieren „Botschaft an die Menschen“

Schule daheim – für alle eine große Herausforderung. Und trotz allem eine Chance? „Von der Sehnsucht und Kraft, Mauern zu überwinden“ heißt das derzeitige Unterrichtsthema im katholischen Religionsunterricht der Achtklässler am Gymnasium Trossingen.

In diesem Zusammenhang haben sich die Schülerinnen und Schüler in den letzten Wochen intensiv mit ihren Sehnsüchten auseinandergesetzt. Neben den ganz persönlichen Wünschen und Hoffnungen bewegt die Schüler auch die weltweite Pandemie: „Wir alle verspüren in dieser Zeit die Sehnsucht nach einem wieder möglichst normalen Leben!“, schreibt Mia. Und Sophia erkennt: „Man begreift erst, wie wertvoll die kleinen Dinge sind, wenn eine Situation eintritt, die alles verändert.“ Religionslehrerin Marianne Gurt-Alber hat ihre Klasse dazu ermutigt, sich gerade jetzt in der aktuellen Situation um Covid-19 Gedanken darüber zu machen, welche positiven Seiten sie in der derzeitigen Situation erkennen können. Daraus formulierten die Schülerinnen und Schüler ihre „Botschaft an die Menschen“ in Form von Postern oder Texten.

Juliana schreibt: „Die aktuelle Situation ist für uns alle besorgniserregend und sehr belastend. Trotz allem möchte ich diese Botschaft weitergeben: Hört auf, euch über unwichtige Dinge im Leben aufzuregen; hört auf, Vorurteile zu schüren; hört auf, Hass zu verbreiten, wenn man zusammenhalten muss; hört auf, Menschen zu beneiden; hört einfach auf, Negativität zu verbreiten. Fangt an, die wichtigen Dinge in eurem Leben zu schätzen, an erster Stelle eure Familie und eure Gesundheit. Seid dankbar für die Dinge und Menschen in eurem Leben, die täglich für euch da sind. Verzeiht und haltet zusammen.“

Auf den Postern tauchen häufig die Themen Zusammenhalt, Freundschaft und Familie auf, doch daneben bemerken die Schüler auch ganz andere Dinge. Maria schreibt um ein selbstgemaltes Corona-Virus: „Durch Covid-19 merken wir erst, wie sehr wir unsere Freunde und Familie eigentlich brauchen – haben wir Zeit zum Nachdenken – ist vorübergehend der CO2-Ausstoß runtergegangen – können wir Sachen erledigen, für die wir sonst keine Zeit hatten.“

Covid-19 ist gerade eine solche Mauer. Was gibt uns Kraft, Mauern zu überwinden? „Zusammenhalt war schon immer wichtig, doch besonders jetzt brauchen wir einander.“, formuliert eine Schülerin erste Gedanken, die zum weiteren Nachdenken und Vertiefen im Alltag und Unterricht anregen.