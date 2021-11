Trossinger Gymnasium organisiert erstmals italienischen Kinoabend

Am Gymnasium Trossingen haben die Italienischlehrerinnen Marianna Onorati und Sandra Knaupp den ersten italienischen Kinobend veranstaltet. 35 Schülerinnen und Schüler aus den Klassenstufen 7 bis 12 waren der Einladung zum Filmabend laut einer Pressemitteilung gefolgt.

Italienisch wird am Gymnasium Trossingen ab Klasse 8 als dritte Fremdsprache angeboten, aber auch Siebtklässler waren eingeladen, um hinein zu schnuppern und eine Wahl bei der anstehenden Profilwahl treffen zu können. Präsentiert wurden zwei Filme auf unterschiedlichen Niveaustufen. Für die Siebt- bis Neuntklässler gab es den Disney-Film „Luca“: ein Film über Freundschaft, der an der ligurischen Küste Italiens spielt. Die Zehnt- bis Zwölftklässler sahen die italienische Science-Fiction-Serie „Zero“, in der ein junger Mann, der die Superkraft der Unsichtbarkeit beherrscht, in kriminelle Machtkämpfe der Mailänder Vorstadt verwickelt wird. Nach den Filmen gab es für alle ein Filmquiz und Pizza.