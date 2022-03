Trossinger Gymnasiasten testen Fachwissen in Geographie

Wie viel Liter Wasser werden für die Herstellung eines Burgers mit Rindfleisch benötigt? Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Trossingen haben sich bei Wissensfragen der Geographie gemessen.

Nach der Coronapause im vergangenen Jahr konnte wieder der Diercke Geographie Wettbewerb 2022 durchgeführt werden, so eine Pressemitteilung des Trossinger Gymnasiums. „Ungefähr 2453 Liter braucht so ein Burger an Wasser. Vielleicht schafft diese Zahl ein Umdenken bei so manchem Verzehr.“

Neben solchen Schätzfragen waren die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 auch in geographischen Sachfragen zu Deutschland, Europa und der Welt gefordert. Ob Städte, Länder, Klima oder Landwirtschaft, viele Spezialgebiete wurden angesprochen. Schulsieger mit der höchsten Punktzahl wurde Mika Mattes aus der Klasse 9b. Die weiteren Klassensieger sind Yngve Lander (7a), Iannis Lupu (7b), Hanna Grünwald (7c) Luis Pehlic (8b), Kai Ruder (9a), Theophil Mate (9c), Marie Lienhard (10a), Marius Birk (10b) und Lara Rösli (10c). Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten eine Urkunde.