Trossinger Gymnasiasten haben ihr Abi in der Tasche

Die 56 Abiturientinnen und Abiturienten des Gymnasiums Trossingen können endlich feiern: Sie haben vor der Abiturkommission am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ihre mündlichen Abiturprüfungen erfolgreich mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,1 abgelegt. 22 Absolventen erreichten laut Pressemitteilung der Schule einen Notendurchschnitt, der besser als 2,0 ist.

Als letzte Hürde nach den schriftlichen Examen galt es diese Woche für jeden Abiturienten, zwei mündliche Prüfungen zu meistern. Dies unterscheidet sich zum Abitur der Vorjahre: Während im nun neuen Abitur die Gesamtzahl der Prüfungen zwar gleich ist, sind es nun drei schriftliche und zwei mündliche Prüfungen – bisher waren es vier schriftliche Prüfungen und eine mündliche. So dauerten die Prüfungstage am Gymnasium Trossingen nun drei Tage. Die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 hatten am Dienstag und Mittwoch Fernunterricht.

Ein weiterer Unterschied war laut Mitteilung das Prüfungsformat im Gegensatz zu den Präsentationsprüfungen der letzten Jahre. Die Prüfungsthemen wurden von den Lehrenden gestellt und entstammen dem klassischen Lehrplan. So ging es beispielsweise in Mathematik um Kurvendiskussion, in Deutsch um Goethes „Faust“ und Kurzgeschichten, in Geografie um den Entwicklungsstand Namibias oder Verstädterungsprozesse in Peru. Jeder Abiturient hatte eine 20-minütige Vorbereitungszeit. Die anschließende 20-minütige Prüfungszeit teilte sich in das Referieren über das Prüfungsthema und vertiefende Fragen der Prüfenden.

Mathematik war mit 34 Prüfungen laut Mitteilung das am stärksten frequentierte Fach. In Deutsch gab es 27 mündliche Prüfungen und in Geschichte 23. Weitere Prüfungen fanden in den Fächern Religion, Ethik, Geografie, Geschichte, Kunst, Sport, Physik, Biologie und Gemeinschaftskunde statt.

Auch in diesem Jahr gab es einige Schüler mit Bestnoten: Moreno Quartarone und Kim Ackermann sind mit der glatten Note 1,0 Jahrgangsbeste, gefolgt von Marie Birk mit dem Notendurchschnitt 1,2. Leonie Schneck und Johannes Hohner erzielten 1,3 als Notendurchschnitt. Eva Heizmann und Katarina Ustenko erreichten einen Schnitt von 1,4.

Die Abiturientinnen und Abiturienten werden bei der offiziellen Zeugnisübergabe am Samstag, 24. Juli, im großen Saal des Konzerthauses Trossingen feierlich verabschiedet.

Die Abiturienten 2021:

Aldingen: Thomas Abermet, Niko Avramidis, Emre Keskin, Sila Kilic, Denizhan Kilic, Selina Öfinger, Sophie Scheffler

Aixheim: Niklas Stier

Denkingen: Emma Glück

Gunningen: Nadine Arno

Trossingen: Daniel Anselm, Elina Bajtaeva, Felix Balint, Levi Berlinski, Marie Birk, Lars Butschle, Marcin Faitsch, Celine Garrels, Robin Glunz, Maren Greiff, Ann-Berry Henry Bernard, Elodie Hochheuser, Deborah Hotz, Jonathan Jauch, Kristina Kreutter, Philip Krumbacher, Noah Loga, Isabelle Maerle, Johannes Messner, Jonathan Michelmann, Robin Möß, Julian Nieß, Nina Rosenfelder, Jennifer Rudi, Niklas Sauer, Leonie Schneck, Nick Schowner, Katarina Ustenko, Ingrid Vidal Trabazo, Ben Waal, Daniel Walter

Trossingen-Schura: Kim Ackermann, Alida Gaymann, Eva Heizmann, Jens Hohner, Johannes Hohner, Finn Rehnert

Tuningen: Jeanette Kolessov, Moreno Quartarone, Lucas Zitzer

Preise

- Sozialpreis der Stadt Trossingen (soziales Engagement): Johannes Messner

- Kreissparkasse Tuttlingen, Sonderpreis für soziales Engagement an der Schule: Robin Möß

- Scheffel-Preis (Deutsch): Kim Ackermann

- Musikhochschule Trossingen (Musik): Alida Gaymann

- Südwest-Metall Schulpreis Ökonomie: Maren Greiff

- Deutsche Mathematiker Vereinigung (Mathe): Johannes Hohner

- GDCH (Chemie): Marcin Faitsch, Johannes Hohner

- Italienisches Kulturinstitut Stuttgart (Italienisch): Moreno Quartarone

- Deutsche Physikalische Gesellschaft: Marcin Faitsch, Alida Gaymann