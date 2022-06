Trossinger FDP sieht Neubau des Rathausanbaus kritisch

Beim Trossinger Ortsverband der FDP war Niko Reith zu Gast, FDP-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen und wirtschafts- sowie sozialpolitischer Sprecher der FDP/DVP-Fraktion. Ziel der Veranstaltung sei es, eine Art Halbzeitbilanz nach den Gemeinderatswahlen im Jahr 2019 zu ziehen, sagte der FDP-Ortsvorsitzende Andreas Anton.

Hilmar Fleischer, Fraktionsvorsitzender der FDP-Gemeinderatsfraktion, berichtete über die wichtigsten Themen des Trossinger Gemeinderates in den letzten drei Jahren. Aktuell stehe die Stadt vor „gigantischen Herausforderungen“, so Fleischer. Trossingen habe ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum. Bundesweit habe es seit 2010 ein Bevölkerungswachstum von 3,2 Prozent gegeben, in Trossingen hingegen seien es 12,7 Prozent gewesen, darunter viele Familien mit Kindern, erläuterte Fleischer. Langfristig sei dies natürlich eine Chance für Trossingen, doch aktuell stelle diese Entwicklung die Stadt vor große Probleme. „Egal ob in den Kitas, in den Kindergärten, in den Grundschulen oder in den weiterführenden Schulen. Nirgends reichen die Plätze aus“, so Fleischer.

Der Ausbau des Schulzentrums komme gut voran, werde aber wahrscheinlich nicht ausreichen. Die Löhrschule soll erhalten bleiben, ist aber ein Sanierungsfall. In der Friedenschule könnten durch einen Umzug der VHS weitere Klassenräume geschaffen werden. Das Investitionsvolumen bei Kindergärten, Kitas und Schulen belaufe sich insgesamt auf 40 bis 50 Millionen Euro, fasste Fleischer zusammen. Mit dem geplanten Rathausneubau komme ein weiteres Millionenprojekt auf die Stadt zu.

Vor allem über letzteres Projekt gab es unter den Anwesenden eine intensive Diskussion, wie es in der Pressemitteilung heißt. Ob man nicht auch ohne einen teuren neuen Rathausanbau auskomme und sich die Stadt mit so vielen Schulden nicht übernehme, wollte etwa einer eines der FDP-Mitglieder wissen. Ein klares Nein dazu kam von keinem der anwesenden Gemeinderäte.