Trossinger Ehrenringträger Christian Kratt ist tot

In der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ist der langjährige Trossinger Stadtrat und Ehrenringträger Christian Kratt verstorben. Er wurde 70 Jahre alt.

Christian Kratt war von 1984 bis 2019 Stadtrat der Freien Wähler in Trossingen. Er war Träger des Ehrenringes der Stadt Trossingen. „Mit seiner ruhigen Art, seiner Scharfsinnigkeit, seinem großen Sachverstand und auch manchmal seiner Streitbarkeit, war er ein geschätztes Mitglied im Gremium“, sagt Bürgermeisterstellvertreter Gustav Betzler für Stadtverwaltung und Gemeinderat.

„Aufgrund seines Sachverstandes war er im Technischen Ausschuss und im Gutachterausschuss eine Institution. Sein Rat wurde hier gefragt und befolgt.“ Christian Kratt habe an großen Projekten der Stadt mitgearbeitet: Schwabenpark, Hohnerareal, Hauptstraßensanierung, Efkakarree, „um nur einige zu nennen“.

Auch in vielen Vereinen sei Christian Kratt präsent gewesen, „früher als aktiver Feuerwehrmann, im Deutsch-Namibischen Hilfsfonds usw. Während seiner Zeit als Bauunternehmer war es für ihn selbstverständlich, den Vereinen mit seinem Fuhrpark überall zu helfen, wo seine Fahrzeuge gebraucht wurden“.

Seine kommunalpolitische Heimat waren die Freien Wähler, „welche er mit Leib und Seele unterstützt hat“, so Betzler. „Für seine Fraktion war ihm bis zuletzt nichts zu viel. Christian Kratt war durch und durch Trossinger, und dies hat er auch gelebt. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Rita und seiner Familie, welche ihn stets in seinem kommunalpolitischen Tun unterstützt und getragen hat. Wir, der Gemeinderat und die Stadtverwaltung, können sich nur noch in Ehrfurcht vor ihm verneigen und von Herzen Danke sagen.“