Trossinger DLRG-Ortsgruppe wächst

Das neue Vorstandsteam steht fest: Die Trossinger DLRG-Ortsgruppe hat bei ihrer Hauptversammlung Marc Fischinger zum Vorsitzenden und als seinen Stellvertreter Tobias Hartmann gewählt.

Hartmann wurde zudem Einsatz-leiter. Gewählt wurden zudem als Leiterin Ausbildung Bianca Hartmann und als ihr Stellvertreter Raphael Mann (in Abwesenheit), als Leiter Wirtschaft und Finanzen Andreas Münch und als seine Stellvertreterin Nadine Brenner. Die Leitung der Öffentlichkeitsarbeit übernimmt in Zukunft Elisabeth Düll und die Schriftführung Alexandra Fischinger. Beisitzer wurden Klaus und Dagmar Messner, Joachim Rist und Heiko Mesle, Revisoren Stefan Glass und Sabrina Münch. Die Wahlen erfolgten alle einstimmig.

Aus der Vorstandschaft verabschiedet wurde in Abwesenheit Stefan Kollazek.

Versammlung bestätigt Jugendleiter

Die Jugendleitung wurde bereits bei den Jugendwahlen am 24. Februar gewählt und bei der Jahreshauptversammlung bestätigt: Jugendleiterin ist Tina Torres, ihr Stellvertreter Davide Gravili und die Jugendvertreter sind Noah Torres, Thomas Eberhard und Marie Fischinger.

Auch die Treue zum DLRG wurde geehrt: für zehn Jahre Paul Schneck (in Abwesenheit), für 25 Jahre Tobias Ittig, für 40 Jahre Ralf Hermann, für 50 Jahre Hans-Jürgen Eichhorn und Wilfried Neipp und für sagenhafte 60 Jahre Karl-Günter Bilger, Rainer Oefinger (beide abwesend) und Klaus Birk.

Die DLRG-Ortsgruppe Trossingen verzeichnet einen Zuwachs von 16 Mitgliedern . Damit gibt es derzeit 236 Vereinsmitglieder, davon sind 91 Jugendliche und Kinder.

Marc Fischinger blickte auf ein aktives Jahr zurück, zu dem unter anderem ein Ausbildungswochenende im Minara in Bad Dürrheim gehörte, eine Wachbesprechung und ein Erste-Hilfe-Kurs. Die DLRG-Jugend knüpfte Kontakte zur DRK-Jugend Trossingen. Zwei Kuchenverkäufe organisierte die Jugend im Juni zugunsten des Ferienlagers. Dorthin floss auch der Erlös der Tombola und die Einnahmen der Sponsorenaktion zum Sommerfest, zu dem es zwar einigermaßen trocken, aber nicht wirklich warm war.

Gesellige Zusammenkünfte über das ganze Jahr, wie Weißwurst-Essen oder spontane Grillabende, stärkten die Gemeinschaft zusätzlich. Weil jedoch der Verkaufsstand nicht rechtzeitig renoviert werden konnte, war die DLRG auf dem Weihnachtsmarkt nicht präsent. Die Renovierung wird dieses Jahr in Angriff genommen.

574 Wachstunden geleistet

Der Technische Leiter Tobias Hartmann gab einige interessante Zahlen bekannt: Im Sommer 2017 wurden von 12 Wachleitern und 38 Wachgängern insgesamt 574 Wachstunden geleistet, wobei 100 Stunden unter der Woche beziehungsweise mit verstärkter Mannschaft - also bei mehr als 1000 Besuchern der Troase - stattfanden. Insgesamt wurde 30 Mal Erste Hilfe aller Art geleistet. Größere Einsätze blieben dieses Jahr aus.

Die stabile Wachmannschaft konnte aufgrund der engagierten Jugendarbeit von Tina Torres gewährleistet werden. Im vergangenen Jahr waren vier Trainer und Übungsleiter mit über 450 Arbeitsstunden in der Ausbildung der Rettungsschwimmer in den Bereichen Erste Hilfe, Herz-Lunge-Wiederbelebung und Schwimmausbildung tätig.

Tobias Hartmann leitete im vergangenen Jahr auch das Ferienlager am Tunisee in Freiburg und stellte dies auch für 2018 wieder in Aussicht.

Der Bericht der DLRG-Jugend war eine kleine Erfolgsgeschichte für sich: Aufgrund des Trainer- und Helfer-Teams um Tina Torres konnten im vergangenen Jahr folgende Abzeichen vergeben werden: 15 Seepferdchen, acht Jugendschwimmabzeichen in Bronze und 21 in Gold. Während des Ausbildungswochenendes im Minara konnten zwölf Junior-Retter und elf Rettungsschwimmabzeichen in Bronze vergeben werden. Ihr Können durften die Kinder beim Sommerfest zeigen, denn es wurden unterschiedliche Rettungsübungen vorgeführt. Dies ist auch dieses Jahr wieder geplant.

An vielen Aktivitäten der „Großen“ nahm die Jugend teil und unterstützte auch das Sommerfest tatkräftig. Am 17. Februar konnte das Team sieben Seepferdchen, vier Jugendschwimmabzeichen Bronze, 14 in Silber und eines in Gold abnehmen und am 10. und 11. März fand wieder ein Ausbildungswochenende statt.

Nadine Brenners Kassenbericht fiel durchgängig positiv aus.

Die Versammlung ging mit einem Hinweis auf das Sommerfest, das am 22. Juli stattfindet, in den gemütlichen Teil über.