Trossinger CDU stellt sich nach anonymen Schreiben mit üblen Beschimpfungen vor hiesige Russlanddeutsche

Die CDU Trossingen ist besorgt über den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Trossinger Zivilgesellschaft. Betroffen gemacht haben die CDU laut einer Stellungnahme unter anderem anonyme Schreiben, die dieser Tage einige Trossinger Russlanddeutsche per Post erhalten haben.

Das Schreiben liegt der CDU Trossingen vor, so Stadtverbandsvorsitzender Jürgen Vosseler. Der Inhalt: „Russenpack, Haut endlich hier aus Deutschland ab und helft eurem Putin mal ein Land ohne Gewalt aufzumischen. Ihr seid Russen keine Deutschen egal was ihr hier noch macht. Integration bei Russen geht nicht, außer im Archipel Gulag, das ist das Richtige für euch, packt die Koffer und Ab nach Moscow“. Die Herkunft der Schreiben sei unklar, „man kann nur spekulieren. Es sorgte aber für Entsetzen bei den Betroffenen. Deshalb stellen wir uns solidarisch vor diese Mitbürger in unserer Stadt.“

Neue Heimat in Trossingen

„In Trossingen wird es weiterhin Zupfkuchen geben“, so Vosseler. „In unserer Stadt haben in den 90er Jahren viele Russlanddeutsche eine neue Heimat gefunden. Viele von ihnen, insbesondere die ältere Generation, ist im höchsten Maße betroffen über den Krieg. Etliche haben noch lebendige Erinnerungen an Verfolgungen, Massenerschießungen in der Urgroßväter-Generation durch sowjetische Geheimpolizei Ende der 30er Jahre, an Verschleppung nach Kasachstan und Sibirien im Zweiten Weltkrieg.“

Der CDU-Stadtverband Trossingen sei „fassungslos und erschüttert über den Ausbruch des Krieges in der Ukraine, über den Angriff von Putins Russland. Wir denken an die Menschen in der Ukraine.“ Der von Putin begonnene Angriffskrieg stehe für eine Zeitenwende. Alle diplomatischen Signale der letzten Jahre, seit 2008, seien von Putin ignoriert worden.

„Dessen Angst vor der Demokratiebewegung scheint stärker zu sein als alle verbindlichen Zusagen der westlichen Regierungen im Umgang mit Russland und der Ukraine. Zurückliegende, verlässliche Aussagen der Bundesregierung, die Ukraine nicht in die Nato aufzunehmen und nicht zu bewaffnen, sind letztlich als Schwäche ausgelegt worden. Nun herrscht Krieg im Osten.“

„Drähte dürfen nicht völlig gekappt werden“

Vosseler: „Wir machen aber auch klar, Russland ist nicht unser Feind, es ist die russische Führung. Die Drähte nach Russland dürfen nicht völlig gekappt werden. Die „Russen“ haben in den vergangenen Jahrzehnten beispiellose Brüche und Krisen erlebt. Moskau und St. Petersburg glänzen, ländliche Räume sind vernachlässigt, die Lebensumstände sind schwierig, die Leidensfähigkeit der Russen ist groß.“

„Als Stadtverband haben wir keinerlei Einfluss auf den Krieg und damit verbundene Entscheidungen. Irgendwann in Zukunft wird man mit Russland wieder umgehen müssen. Was können wir aktuell tun? Wir wissen nicht, wie lange der unselige Krieg andauern wird und wie weit an der Eskalationsspirale gedreht wird.“ Die Stadtverwaltung sei dabei, Hilfsmaßnahmen und verschiedenste Angebote zu koordinieren. Aktuell sei eine zentrale Emailadresse eingerichtet: hilfsangebote@trossingen.net.

„Wir setzen uns zur Wehr gegen den Krieg der gegen Demokratie und Freiheit geführt wird“, so die Trossinger CDU. Die richtigen Schlussfolgerungen seien bereits gezogen worden von Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und den mutigen Auftritten von Außenministerin Baerbock. „Wir müssen mit aller Härte reagieren, um Frieden und Freiheit zu schaffen und zu bewahren.“