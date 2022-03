Trossinger Bürgermeisterin Irion besucht Partnerstadt Windhoek in Namibia

Die Partnerschaft zwischen den Städten Windhoek in Namibia und Trossingen ist 1997 durch Gemeinderatsbeschluss offiziell begründet worden und besteht in diesem Jahr 25 Jahre. Mit Bürgermeisterin Susanne Irion hat erstmals seit vielen Jahren wieder ein Vertreter der Stadtverwaltung die Partnerstadt besucht. Im Rahmen einer privaten Reise nahm sie offizielle Termine im Rathaus und einem Kindergarten wahr.

Die Städtepartnerschaft wurde durch den ehrenamtlichen Bürgermeister Björn Graf Finck von Finkenstein und Lothar Wölfle als Trossinger Bürgermeister begründet. Dreh- und Angelpunkt der Begründung der Städtepartnerschaft war Georg Quandt, der enge Verbindungen nach Namibia hatte - immer wieder brach er zu Hilfsreisen auf und warb Spendenmittel ein.

„Die Städtepartnerschaft mit Namibia hat einen anderen Charakter und eine andere Ausrichtung, als beispielsweise die Städtepartnerschaft mit Cluses“, sagt Irion. Auch wenn im Oktober 1997 zur offiziellen Unterschrift der Partnerschaftsurkunden eine große Delegation von rund 60 Personen, darunter Gemeinderäte, Verwaltungsmitarbeiter und Musiker des Orchesters Hohnerklang nach Namibia reisten, gebe es keine größeren regelmäßigen gegenseitigen Besuche von Delegationen. „Das liegt zum einen daran, dass die Reisen teuer sind. Zum anderen aber auch daran, dass die Bürgermeister dort jährlich neu gewählt werden und maximal zwei aufeinanderfolgende Amtsperioden eingesetzt sein dürfen.“

Bürgermeisterin bringt Mädchen zur Welt

Die derzeitige Bürgermeisterin heißt Sade Gawanas und ist mit erst 33 Jahren noch jünger als das Trossinger Stadtoberhaupt. Die Vereinbarkeit von Amt und Familie laufe in Namibia „vorbildlich und sehr selbstverständlich“. Die Bürgermeisterin befinde sich momentan in Elternzeit und brachte vor wenigen Tagen ein kleines Mädchen zur Welt. Susanne Irion wurde daher durch den stellvertretenden Bürgermeister empfangen. „So wurde neben einem Fossil aus Trossingen und Mundharmonikas wohl erstmals in der Geschichte beider Städte ein deutscher Teddybär als offizielles Gastgeschenk überreicht.“

Die Stadt Windhoek ist eine wachsende Stadt und wuchs seit Begründung der Partnerschaft von 225 000 auf aktuell rund 450 000 Einwohner an - „wobei davon auszugehen ist, dass die Stadt bis 2030 die Marke von einer Million Einwohner reißen wird. „In Trossingen bringt uns ein jährliches Wachstum von rund drei Prozent an unsere Grenzen. Wir kommen fast nicht hinterher, Schulen und Kindergärten angemessen zu erweitern, das Thema Verkehr und Versorgung zuverlässig und weitsichtig zu entwickeln. Kaum vorstellbar, welche Last und welche Verantwortung auf den Schultern meiner noch jungen Kollegin liegt“, so Irion.

Bürgermeisterin Susanne Irion überreichte dem stellvertretenden Bürgermeister von Windhoek einen Teddybär als Geschenk für das neugeborene Mädchen von Stadtoberhaupt Sade Gawanas. (Foto: Stadt Trossingen)

Im Anschluss an den Besuch im Rathaus besichtigte die Trossinger Bürgermeisterin die Am-Been-Dee-Vorschule im Stadtteil Katutura, die durch den Deutsch-Namibischen Hilfsfond Quandt errichtet worden war. Rund 180 Kinder besuchen dort sechs Klassen. Zur Begrüßung hatten sie die Schule deutsch geflaggt und die Bürgermeisterin mit bemalten Transparenten und Liedern willkommen geheißen. Irion hatte für jedes Kind eine kleine Mundharmonika aus Deutschland mitgebracht und erklärte, wie man das Instrument spielt. „Die Situation für die Einrichtung als solche ist schwierig“, sagt Irion. Mit dem kürzlichen Tod von Graf Finck von Finkenstein sei der wichtigste Ansprechpartner vor Ort unerwartet weggebrochen. Es sei vorgesehen, dass die Einrichtung in den Besitz der Stadt Windhoek übergeht, was ebenfalls Gegenstand der Gespräche im Rathaus war.

Fußball verbindet die Städte

Was die beiden Städte noch verbindet, ist die Liebe zum runden Leder. „Es wäre großer Wunsch der Stadt, dass es im Fußball einen stärkeren Austausch geben sollte.“ Anders als in Deutschland gebe es nur wenige gute Fußballplätze - und einen Bolzplatz mit zwei Toren in jedem Quartier zu haben, wäre ein Ziel. Das Empfangskomitee im Rathaus umfasste auch Studierende, so dass auch ein Austausch mit der Hochschule zur Sprache kam, berichtet Irion.

„Knapp drei Wochen habe ich dieses wunderschöne und faszinierende Land bereist. Die weiten Landschaften ließen mir auch genug Raum, darüber nachzudenken, welchen Wert und welchen Nutzen diese Städtepartnerschaft noch hat“, resümiert Irion ihren Aufenthalt im südlichen Afrika. „Wir können von den Namibiern auf jeden Fall etwas Gelassenheit lernen. Und gerade die Konflikte und bewaffneten Auseinandersetzungen, die wir auf europäischem Boden in der Ukraine erleben, machen deutlich, wie wichtig ein ständiges Aufeinanderzugehen in einer vernetzten und gemeinsamen Welt ist.“ Der Nutzen dieser Partnerschaft bemesse sich „vielleicht weniger in vielen gemeinsamen, geselligen und freundschaftlichen Stunden. Sondern in der humanitären und letztlich auch unserer geschichtlichen Verantwortung, mit für uns überschaubaren finanziellen Mitteln dort Großes bewirken zu können.“