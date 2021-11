Trossinger Albvereinler freuen sich über Beisammensein nach langer Zwangspause

Nach einem Jahr Abstinenz hat die Ortsgruppe Trossingen des Schwäbischen Albvereins am Samstag im Lindensaal ihren Herbst- und Wanderabschluss gefeiert. Es wurde vorwiegend gesungen und musiziert, Franz Samson begleitete am Akkordeon. Das Beisammensein in der Lockerung der Pandemie sollte die Kameradschaft nach langer Zeit wieder fördern. Auch Ehrungen standen an.

Die Gästeliste führte Gauobmann Klaus Butschle an. Er und Vorsitzende Anneliese Burgbacher ehrten langjährige Mitglieder und Wanderer, nicht alle konnten kommen. So hatten sich aus gesundheitlichen Gründen Herbert Link mit 70-jähriger Zugehörigkeit entschuldigt, ebenfalls H.J. Strom, Hans Zirngibl mit jeweils 60-jähriger Mitgliedschaft und Eugen Pfriender mit 25-jähriger Zugehörigkeit. Die Vereinsführung wird die Ehrungen bei den Kranken nachholen.

Altbürgermeister zählt zu Jubilaren

Der Gauobmann überreichte Ehrenurkunde und Ehrennadel an Fritz Richter für 60 Jahre Mitgliedschaft und an den früheren Bürgermeister von Wehingen und Reichenbach, Josef Bär, für 40-jährige Zugehörigkeit. Von Seiten des Vereins gab es ein Präsent.

Dieses Jahr ließ es die Ortsgruppe wegen der Pandemie langsam angehen. Die Radler waren die ersten, die mit ihren Touren anfingen. Die Vorsitzende dankte für die gute Organisation. Bei einer Wanderung im September auf dem Wandbühl-Rundweg in Deilingen herrschte Traumwetter. Im gleichen Monat waren die Trossinger bei einer Zweitälerwanderung Horgen-Flötzlingen unterwegs samt Einkehr im Biergarten der Brauerei. Die beliebte Risi-Wanderung fand zuletzt im Oktober statt, blickte Anneliese Burgbacher zurück. Der Vorteil bei den Wanderungen mitsamt Autos sei, „dass wir uns immer wetterbedingt kurzfristig entscheiden können“.

Ebenfalls beliebt und „ein fester Bestandteil“ seien die Feierabendwanderungen mit Gisela Hoffmann. Auch die Senioren konnten sich mal wieder über Busausflüge freuen: Im September ging es zur Landesgartenschau nach Überlingen und im Oktober wurde das Planetarium in Stuttgart besucht.

Aus Baumstamm wird Brunnentrog

Aus einem Baumstamm fertigten Ralf und Karl Gruhler einen Brunnentrog, der im September am Kaiswässerle eingeweiht wurde. Für die Handicap-Gruppe standen zwei Touren an.

Bei den Albvereinlern sei ein Umbruch erkennbar, weshalb es schwierig sei, ein Programm für 2022 zu erstellen, teilte Burgbacher mit. „Die vielen Busausfahrten werden wir nicht mehr durchführen können und nur noch ein bis zwei mit weiteren Zielen mit leichten und anspruchsvolleren Wanderungen anbieten, um den Bus überhaupt voll zu bekommen.“ Als Ziel habe sie beispielsweise Silvretta Lünersee ins Auge gefasst. Doch würden weiterhin Wanderungen mit Privat-Pkw anboten. Auch die „Championsleague-Gruppe“ werde nicht zu kurz kommen, meinte die Vorsitzende. Deshalb werde man sich mit Bergführer Thomas Weh bezüglich gemeinsamer Touren mit den Bergsteigern in Verbindung setzen.

Reiner Hartmann habe angeboten, nächstes Jahr eine Bahnfahrt mit den Albvereinlern zu machen. Ziel sei Gingen a.d.Brenz, teilte Burgbacher mit. Im Anschluss zeigte sie eine Fotoshow mit Rückblick auf die Wanderbusausfahrten 2011 bis 2015.