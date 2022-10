Trossinger Albverein in Südtirol

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fünf erlebnisreiche Tage verbrachten die Trossinger Albvereinler in St. Leonhard im sonnenverwöhnten Passeiertal in Südtirol. Von unserem Wirt „Klaus“ wurden wir im Sonnenhotel „mit Herz“ sehr herzlich begrüßt. Unter 40 Angeboten hat die Vorsitzende Anneliese Burgbacher den richtigen Riecher für dieses Hotel gehabt.

Für den ersten Wandertag machte der Wirt den Vorschlag, das Passeiertal besser kennenzulernen. Er selbst begleitete die Gruppe zwei bei herrlichem Herbstwetter zur Lazinser Hütte und weiter zur Alm. Immer vor uns die schneebedeckte „Hohe Wilde“ mit 3400 Höhenmeter (der höchste Berg in der Texelgruppe). Die sportliche Gruppe (vier an der Zahl) wanderte mit dem Hotelwanderführer Sepp von Pfelders 1600 Meter zur Station Grünboden über 2000 Meter und weiter auf dem Panoramaweg zum Lazinser Hof, wo sich beide Gruppen trafen.

Am zweiten Tag stand für alle der Tappeinerweg auf dem Programm. Ab Meran ging es mit der Linie 236 hinauf bis Gratsch. Am Busbahnhof wartete ein kleiner Zubringer auf die Gäste. Was für ein schöner und gepflegter Panoramaweg stand der Gruppe bevor. Vom Pulverturm führte der Weg durch die gepflegte Gilfpromenade in Serpentinen hinab nach Meran mit Gelegenheit zum Stadtbummel.

Am letzten Wandertag stand der Marlinger Waalweg von Marling bis Lana auf dem Programm. Alle genossen diesen schönen Weg entlang der künstlich angelegten Waalwege. Die kleine sportliche Gruppe machte mit dem Hotelwanderführer Sepp eine Gewaltstour. Zunächst ab St. Leonhard nach Stuls und zurück auf dem Passeier Schluchtensteig von Moos nach St. Leonard mit insgesamt 1000 Höhenmeter.

Am vorletzten Törggele-Abend machte der Wirt zusammen mit seinem Sohn David Musik und auch mit unserer Örgele-Helga. Wirt Klaus hat 2013 den Grandprix der Volksmusik gewonnen mit dem Lied „Andante“. Es wurde viel getanzt und gesungen.

Mit unvergesslich schönen Eindrücken ging es mit Oberist-Busfahrer Bernd wieder zurück nach Hause. In Wurmlingen im Sternen ließen die Albvereinler den Tag ausklingen. Weil es so schön war, hat die Vorsitzende für nächstes Jahr schon wieder das Hotel gebucht. Der Termin steht auch schon fest - vom 22. Mai bis 26. Mai 2023.