Trossingens Mammutprojekt

Das geplante Schulzentrum ist Trossingens Großprojekt der kommenden Jahre und soll den Schulstandort langfristig sichern. Nun haben allerdings die Rektoren des Gymnasiums, der Real- und Löhrschule ihren Unmut über die Planungen in einem Brief an die Stadt kundgetan (wir haben berichtet). Dabei, sagt Bürgermeister Clemens Maier, seien alle Änderungen im aktuellen Entwurf mit den Schulen abgesprochen gewesen.

Im ersten Bauabschnitt werden ein Erweiterungsgebäude für die Realschule sowie ein freistehendes Gebäude für Ganztagesbetreuung entstehen. Während die Kosten anfangs mit sechs Millionen Euro beziffert wurden, rechnet die Stadt inzwischen mit rund neun Millionen.

2017 hatte der Architekt seinen Entwurf für das Solitärgebäude mit 840 Quadratmetern Programmfläche (Fach- und Klassenräume) vorgelegt. Geplant waren eine Mensa mit Küche auf 136 Quadratmetern, wo täglich 300 Essen im Zwei-Schicht-Betrieb serviert werden sollen, dazu ein Schülercafé mit 77 Quadratmetern und 115 Quadratmeter Bewegungsraum. Im Obergeschoss waren drei Bewegungsräume, ein Kreativraum, ein Musikraum und Büros vorgesehen, außerdem eine Mediathek.

Im Januar dieses Jahres seien dann die Wünsche der Schulen in die Planung mitaufgenommen worden, so Ulrike Steinmann vom Hochbau-Amt. „Damit wurde das Gebäude um 100 Quadratmeter größer. Die neue Kostenschätzung betrug 12,5 Millionen Euro“, berichtet Maier und stellt fest: „Das ist natürlich nicht finanzierbar.“ Also musste die Fläche wieder reduziert werden. Mit den jetzigen 900 Quadratmetern sei der Bau aber immer noch größer als der erste Entwurf, betont Maier. „Wir reden hier von 40 Quadratmetern.“

Laut Steinmann umfasse diese Fläche vor allem eine Unterkellerung, die wegfällt. Ansonsten verschieben sich mehrere Räume. Der Musikraum falle weg. Statt drei Ruheräumen sei - in Abstimmung mit den Rektoren - nur noch einer vorgesehen, dafür aber eine größere Mediathek.

Für die Verwaltung sei der Brief daher aus heiterem Himmel gekommen. „Es gab aus Sicht der Stadt nie Differenzen“, sagte Maier.

Im Herbst 2020 soll die Ganztagesbetreuung starten. Maier hofft, im Sommer die Arbeiten ausschreiben zu können und noch 2019 mit dem Bau starten zu können. In die personellen Planungen will die Stadt derweil im Sommer 2019 einsteigen, wenn sie sich ein Bild über den Bedarf machen kann.

Aktuell sorgt sich die Stadtverwaltung eher darum, dem Regierungspräsidium in Freiburg die Dringlichkeit der Erweiterung klar zu machen und die entsprechenden Schulbaufördermittel zu erhalten. Den aktuellen Prognosen nach werde die Realschule in einigen Jahren fünf- oder sechszügig sein, so Maier. „Wir brauchen den Erweiterungsbau. Die Kinder sind ja bereits da, sie besuchen aktuell die Kindergärten.“ Allerdings gehe das Regierungspräsidium üblicherweise nach aktuellem Bedarf und nicht nach Prognosen. „Wir können aber natürlich nicht erst in Erweiterungsplanungen einstiegen, wenn die Kinder schon an der Realschule sind“, sagt der Bürgermeister. Derzeit liefen deswegen Gespräche.

Das Thema Löhrschule

Die zweite bauliche Erweiterung im Schulzentrum will die Stadt 2022 in Angriff nehmen. Acht Millionen Euro hat Trossingen für Neubaumaßnahmen eingeplant. Dem Zeitplan der Stadt nach könnte die Löhrschule in rund fünf Jahren ins Schulzentrum umziehen.

Die Einschätzung der Schulleiter in ihrem Brief, dass die derzeitige Löhrschule in „desolatem Zustand“ sei, teilt der Bürgermeister nicht. Die Stadt halte das Gebäude durchaus in Schuss. Rund 500 000 Euro seien in den vergangenen fünf bis sechs Jahren in die Schule geflossen, rund 100 000 Euro seien 2019 für Fenster und Schulhof eingeplant. „So schlecht, wie er dargestellt wird, ist der Gebäudezustand nicht“, sagt er.

Allerdings könne vor dem Hintergrund, dass die Stadt „mühsam“ für das geplante Schulzentrum spare, in der Löhrschule natürlich nur das Nötigste gemacht werden. Eine Vollsanierung mache auch deshalb wenig Sinn, weil das Gebäude nach dem Umzug der Löhrschule in wenigen Jahren von anderen Einrichtungen genutzt werden soll - die dann andere bauliche Anforderungen haben.