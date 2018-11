Trossingens älteste Einwohnerin

Ihren 105. Geburtstag hat Elfriede Lorenz am Wochenende im Bethel gefeiert. Damit ist die Seniorin die älteste Einwohnerin der Stadt Trossingen. Zu diesem Anlass kam am Dienstagnachmittag - wie in den vergangenen Jahren - auch Bürgermeister Clemens Maier im Seniorenzentrum Bethel vorbei.

Elfriede Lorenz wurde am 10. November 1913 in Heidelheim bei Bruchsal im Kreis Karlsruhe geboren, wo sie in einer Mühle aufwuchs. In ihrem langen Leben hat sie bereits vieles erlebt, negativ wie positiv.

Zahlreiche Geschehnisse hat sie auch festgehalten - in ihrem „Vergissmeinnicht“, einem kleinen Buch, in das sie seit 1930 jeden Tag ein Ereignis eingetragen hat, sei es aus den Bereichen Politik, Sport, Gesellschaft oder Kirche. Steffi Grafs Hochzeit ist ebenso darin vermerkt wie Angela Merkels Wahl zur Bundeskanzlerin. „Sie nimmt auch Leute auf, die sie gerne hat“, erzählt ihr Sohn Klaus-Jürgen Lorenz, auch die Geburtstage von Bethel-Mitarbeitern, die sie ins Herz geschlossen hat. Noch heute schreibt die Seniorin in ihr „Vergissmeinnicht“, allerdings nur noch die herausragenden Ereignisse.

Elfriede Lorenz liest regelmäßig Zeitung und interessiert sich noch lebhaft und wach für das Geschehen in der Welt. Mit dem Bürgermeister plauderte sie etwa über Horst Seehofer.

Mit ihrem Rollator ist sie viel im Seniorenzentrum Bethel unterwegs und beteiligt sich gerne an den Veranstaltungen und Gottesdiensten, da sie besonders gerne singt. Jeden Tag wird sie von ihrem Sohn und ihrer Schwiegertochter Eicke besucht.