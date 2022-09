Trossingenactiv lädt zu Gewinnspiel Trossinger Baumschätze ein

Die Werbegemeinschaft Trossingenactiv hat sich für ihre Herbstaktion vorgenommen, auf besonders schöne und geschützte Bäume in Trossingen aufmerksam zu machen. Unter dem Motto „Trossinger Baumschätze kennen lernen und gewinnen“ veranstaltet die Werbegemeinschaft ein Gewinnspiel mit Baumpflanzaktion. Das teilt die Weerbegemeisnchaft in einer Pressemiteilung mit.

Teilnahmekarten gibt es in den Geschäften, die zur Werbegemeinschaft Trossingenactiv gehören. Zu diesen Teilnahmekarten gibt es einen Bogen mit sechs verschiedenen Klebemarken, auf denen Trossinger Baumschätze dargestellt sind. Grundlage für dieses Gewinnspiel ist die Baumschutzsatzung der Stadt Trossingen, die jedoch derzeit überarbeitet wird, da sie nicht mehr ganz aktuell ist. In der Trossinger Baumschutzsatzung sind eine Reihe von prachtvollen Laubbäumen im Stadtgebiet als geschützte Bäume ausgewiesen.

Aufgabe der Spielteilnehmer ist es, die Klebemarken in die richtigen Felder in der Teilnahmekarte einzukleben. Vielleicht regt dieses Gewinnspiel eine Anzahl von Leuten zu einem Spaziergang durch Trossingen an, um die richtigen Baum-Standorte herauszufinden. Die vollständig beklebten und ausgefüllten Teilnahmekarten können bei den Mitgliedern der Werbegemeinschaft Trossingenactiv bis zum 1. Oktober abgegeben werden.

Für jede abgegebene, richtig beklebte Karte spendet Trossingenactiv einen Euro auf ein Baumpflanz-Konto, mit dem eine neue Baum-Allee auf Trossinger Gemarkung gepflanzt wird. Wo genau diese Allee entstehen soll, legt Reiner Hils fest in seiner Funktion als Leiter des städtischen Bauhofes. Wie lange diese Allee werden soll und wie sie bepflanzt werden kann, hängt von der regen Teilnahme der Kunden an diesem Rate- und Gewinnspiel ab. Gegebenenfalls rundet Trossingenactiv den Betrag, der durch diese Aktion zusammen kommt, nach oben ab, damit eine schöne Allee entstehen kann.

Die Baumpflanzaktion wird dann im Frühjahr 2023 unter Anleitung von Bauhofleiter Reiner Hils und mit Unterstützung des Trossingenactiv-Mitgliedes Kapp Gartenbau von Trossingenactiv-Mitgliedern an einem Samstag stattfinden.

Wer an diesem Gewinnspiel mit Baumpflanzaktion teilnimmt, tut nicht nur etwas für Trossingen, sondern hat auch die Chance, einen von zahlreichen attraktiven Preisen zu gewinnen. Verlost werden unter den abgegebenen, richtig beklebten Teilnahmekarten 2 x zwei Dauerkarten für die Landesgartenschau 2023 in Balingen, 6 x zwei Tageskarten für die Landesgartenschau 2023 in Balingen, 10 x Pflanzgutscheine zu je 50 Euro, einzulösen bei den Trossingenactiv-Mitgliedern Gärtnerei Grünschnabel und Kapp Floristik und 10 x drei aufeinander folgende Exemplare der Naturzeitschrift „Wohllebens Welt“, einzulösen bei Tabak-Shop Spehn.