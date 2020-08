Trossingen wird Austragungsort für Orchester-Wettbewerb

Es ist noch ein Weilchen hin, aber 2022 wird Trossingen den bundesweiten Wettbewerb für Auswahlorchester ausrichten. Das hat der Bundesmusikverband Chor und Orchester nun bekannt gegeben.

Der Wettbewerb für Auswahlorchester richtet sich an die Besten der Amateurmusik. Bewerben können sich alle vereinsübergreifenden und überregionalen Ensembles. Die digitale Ausschreibung mit allen Bewerbungsdetails ist jetzt online abrufbar.

„Der nächste Wettbewerb für Auswahlorchester findet am 12. November 2022 in der Musikstadt Trossingen statt. Bereits zum siebenten Mal stellen sich die Leistungsträger der Amateurmusik in insgesamt zwölf Kategorien der Bewertung einer internationalen Jury. Bewerben können sich übergreifende Talentgruppen und zu Orchestern zusammengefasste Mitglieder verschiedener lokaler Amateurensembles. Für die Teilnahme am Wettbewerb ist keine Qualifikation bei einem Landeswettbewerb notwendig“, so die Mitteilung des Bundesmusikverband Chor und Orchester.

Alle Ensembles der aufgeführten Wettbewerbskategorien, die ihren Sitz in Deutschland haben, können sich bis zum 31. Januar 2022 über die Homepage www.wao22.de bewerben.

Zu gewinnen gibt es für das Orchester mit der besten Bewertung in der jeweiligen Kategorie eine professionelle Tonaufnahme oder eine Videotrailer-Produktion des eigenen Ensembles. Neben diese Sachpreisen erhalten die teilnehmenden Orchester in einem persönlichen Beratungsgespräch Einschätzungen der Juroren. „Der inhaltliche Mehrwert einer Wettbewerbsteilnahme liegt also auch darin, dass alle Ensembles mit konstruktivem Input in ihre Probenarbeit zurückkehren können“, so die Pressemitteilung weiter.

„Mit dem Wettbewerb für Auswahlorchester hat der Bundesmusikverband Chor und Orchester eine bundesweit einmalige Plattform etabliert: Die besten Amateurorchester präsentieren sich unter professionellen Wettbewerbsbedingungen und zeigen die hohe Leistungsfähigkeit und enorme musikalische Qualität der Amateurmusik in Deutschland. Ziel des von Hans W. Berg initiierten Wettbewerbs ist es, die Orchester in ihrer Vorbildfunktion zu stärken, neue Impulse für ihre musikalische Weiterentwicklung zu geben und die Potentiale kooperativen Musizierens in die Breite der Musiklandschaft zu tragen“, so der Verband.

Interessierte Orchester können ihre Bewerbung ab jetzt bis 31. Januar abgeben. Weitere Informationen unter www.wao22.de