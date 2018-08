Trossingen: Weiter, aber nicht weiter so

Der Titelverteidiger ist weiter im Rennen. Zwar mühte sich Bezirksligist SpVgg Trossingen beim klassentieferen SC 04 Tuttlingen II zu einem 1:0-Erstrundensieg. Nach dem Arbeitssieg im Fußballpokal des Bezirks Schwarzwald war SpVgg-Trainer Mario Bibic aber nicht unzufrieden.

„Wir sind weiter und haben zu Null gespielt. Damit haben wir unsere Ziele erreicht“, erklärte Trossingens Coach, dessen Team in der zweiten Runde des Bezirkspokals beim B-Ligisten SV Villingendorf II (Donnerstag, 13. September, 18.30 Uhr) antreten muss. Die Leistung von Tuttlingen – gegen einen engagierten, einsatzfreudigen Außenseiter aus der Kreisliga A – sei, so Bibic, für den Stand der Vorbereitung in Ordnung gewesen.

Denn, so erklärte Trossingens Trainer, in den vergangenen zwei Wochen wären die Musikstädter urlaubsbedingt „dünn besetzt“ gewesen. „Deshalb konnten wir im Training nicht alles zu 100 Prozent umsetzen“, meinte Bibic, der ungeachtet des Weiterkommens über die Art und Weise des Spiels noch mit seiner Mannschaft reden wird.

„Das müssen wir besprechen, aufarbeiten und dann hoffe ich, dass wir in einer Woche eine andere Mannschaft sehen werden“, erklärte der Coach der Musikstädter. Schließlich beginnt am Sonntag um 15 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei der SpVgg Schramberg die neue Saison in der Bezirksliga.

Verteidiger Christian Balde aus Vorsicht ausgewechselt

Vor allem die Leistung in den ersten 45 Minuten dürfte Bibic Sorgen bereitet haben. Zum einen fand sein Team in der Offensive kaum statt. Neben dem Treffer von Dimitri Stroh (37.) gab nur Emanuel Alexi (8.) einen halbwegs gefährlichen Schuss auf das Tuttlinger Tor ab. Zum anderen gab es in der Trossinger Deckung immer wieder Lücken. „Wir hatten nicht die Kontrolle und haben zuviel zugelassen“, kritisierte Bibic und bemängelte vor allem die – im Vergleich zu den Tuttlingern – geringere Laufbereitschaft. „Wir hatten die klareren Chancen und müssen eigentlich ein Tor machen“, meinte Tuttlingens Bezirksliga-Trainer Ertan Tasdemirci, der den Reservecoach Dubravko Herceg an der Seitenlinie vertrat.

Ob sich Trossingens Deckung bis zum Saisonstart der Bezirksliga festigt, bleibt abzuwarten. Mit Christian Balde droht ein Innenverteidiger auszufallen. Der Abwehrspieler wurde schon nach 34 Minuten wegen Muskelbeschwerden im Oberschenkel ausgewechselt. Weil mit Kapitän Waldemar Giebelhaus, der sich im Verbandspokal gegen den SSV Reutlingen (0:7) einen Muskelfaserriss zugezogen hat, bereits eine Säule der Defensive ausfällt, wollte Bibic kein Risiko eingehen. Immerhin wird mit Richard Engelhardt gegen Schramberg ein erfahrener Defensivspieler wieder im Kader stehen.