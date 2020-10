Trossingen und Tuttlingen freuen sich auf das Landesliga-Derby

Der neunte Spieltag der Fußball-Landesliga, Staffel 3, Württemberg hält das Derby zwischen der SpVgg Trossingen und dem SC 04 Tuttlingen bereit. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams aus dem Landkreis Tuttlingen bedeutet auch das Duell der beiden Trainer Andreas Probst und Andreas Keller. Der VfL Mühlheim tritt beim SV Zimmern an, gegen den VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach mit seinen Mühlheimern noch nie gewinnen konnte.

SV Zimmern – VfL Mühlheim (Sa., 15.30 Uhr). Beide Bezirkskonkurrenten waren am vergangenen Wochenende siegreich. Der VfL Mühlheim schlug zu Hause die SpVgg Holzgerlingen mit 4:0, dem SV Zimmern gelang ein 4:1-Auswärtssieg in Rottenburg. Der VfL hat als Tabellenzehnter zehn Punkte auf dem Konto, hat aber zwei Spiele weniger ausgetragen, als der SV Zimmern, der als Zwölfter ebenfalls zehn Zähler hat.VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach hofft endlich einmal den Derby-Fluch beim SV Zimmern überwinden zu können. „Seit ich in der Landesliga beim VfL als Trainer verantwortlich bin, haben wir noch nie gegen Zimmern gewonnen. Ich hoffe natürlich, dass sich dies dieses Mal ändert.“ Vor den bisherigen Leistungen des Bezirkskonkurrenten zieht der VfL-Spielertrainer den Hut: „Ich beobachte es zwar nur aus der Ferne, aber wie Zimmern die große Fluktuation im Kader bisher geschafft hat, davor ziehe ich den Hut.“ Mit seiner Mannschaft will Schutzbach nun aber in Zimmern endlich einen Sieg. „Meine Mannschaft ist gut drauf, wir leben vom guten Zusammenhalt innerhalb des Kaders.“ Der VfL verfügt über einen ausgewogenen Kader von Spielern, die nun schon jahrelang zusammen in der Landes- und davor Bezirksliga spielten, gespickt mit guten Nachwuchsspielern. Die Mühlheimer können in Zimmern in Bestbesetzung antreten.

Davon kann Zimmerns Trainer Gunter Welzer derzeit lediglich träumen, auch am Samstag ist wieder improvisieren angesagt. Stürmer Ismail Esen, der sich zuletzt in guter Form befand, ist mit einer Bänderverletzung im Sprunggelenk derzeit außer Gefecht gesetzt. Nico Ippolito fehlt noch aufgrund einer roten Karte und auch Vilart Hasani und Albijan Spahija (beide privat verhindert) stehen nicht zur Verfügung. „Wir müssen gegen diese starke Mühlheimer Mannschaft versuchen, gut in die Zweikämpfe zu kommen, sonst wird es sehr schwer. Nach vorne hin werden wir schon auch unsere Möglichkeiten bekommen. Und da hoffe ich, dass unsere Offensivspieler genauso zielstrebig spielen wie zuletzt in Rottenburg“, hofft Zimmerns Trainer. (mape)

SpVgg Trossingen – SC 04 Tuttlingen (Sa., 15.30 Uhr). Am neunten Spieltag steht das erste Kreis-Derby auf dem Spielplan – und zwar für den Aufsteiger aus Trossingen, der nach einem anspruchsvollen Startprogramm sieben Punkte sammelte, und den SC 04 Tuttlingen. Die Donau-

städter, die mittlerweile ebenfalls alle acht bisherigen Spiele ausgetragen haben, nehmen mit 13 Zählern Rang acht ein. Die Spielvereinigung ist nach drei Niederlagen auf Platz 16 zurückgefallen. Beide mussten bislang 15 Gegentreffer wegstecken. Bedingt durch die starken Auftritte im September kamen die Gäste mit 17 Treffern aber schon zehn Mal mehr zum Torerfolg. „Wir freuen uns darauf. Wir hatten einen super September“, so SC-Trainer Andreas Keller im Vorfeld der Partie. Man wolle den Oktober zumindest ähnlich gestalten und dafür am Samstag einen guten Start hinlegen. Trotz der zusätzlichen Emotionen, die in diesem Derby nicht ausgeschlossen sind, will sich Keller mit seiner jungen Mannschaft auf den Fußball fokussieren.

Auch bei SpVgg-Coach Andreas Probst steigt die Vorfreude. Er will mit seiner Elf auf dem heimischen Stadionrasen „wieder in die Spur geraten“. Nach zuletzt ansprechenden Leistungen ohne Zählbares nach Spielende liegt die Priorität auf Punkten. Die beiden Trainer kennen den jeweiligen Gegner und werden sich ihre taktischen Überlegungen gemacht haben. „Das wird eine Mammut-Aufgabe“, vermutet Probst, dass es gegen den SC 04 schwer wird.

Noch schwerer könnte es werden, wenn die angeschlagenen Stammkräfte Alexander Sopelnik, Christian Balde und Dimitri Stroh am Samstag ausfallen sollten. Die gleiche Situation liegt bei den Donaustädtern mit Kapitän Marcel John und Schlussmann Andrei-Alexandru Burdun vor. Während der Einsatz dieser fünf Spieler offen ist, geht vor allem an den Trossingern die Belastung der vergangenen Wochen ohnehin nicht spurlos vorbei. Maurice Merz, Stanislav Yefrem, Alexander Hermann und Artur Anselm (noch ohne Einsatz) sind verletzt. Thomas Merk hat nach seiner Verletzung zuletzt erst ein Training absolviert. Bei den Tuttlingern wird Sechser Patrick Renner, der nach seinem Nasenbeinbruch in Seedorf am Montag operiert wurde, weiterhin fehlen. Auch auf Marius Andris kann Keller noch nicht wieder zurückgreifen.

In den zurückliegenden Bezirksligapartien der Saison 2018/19 setzte sich jeweils die Auswärtsmannschaft durch. Trossingen in der Hinrunde 3:0, Tuttlingen im Rückspiel mit 5:3. (rosp)