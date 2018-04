Trossingen strotzt vor Kraft

Der Grand Prix der Bodybuilder hat erneut in Trossingen im Konzerthaus stattgefunden. Im vergangenen Jahr hat Detlef Schmidt, Inhaber der Trossinger „Fitnessfabrik“ und Bodybuilding Weltmeister mit seinem Team die Meisterschaft so erfolgreich organisiert, dass die Vorstandschaft des veranstaltenden Verbandes N.B.B.U.I. wieder nach Trossingen kommen wollte. „Die Organisation ist sensationell, das Konzerthaus passt bestens, das Ambiente ist toll für die Sportler“, schwärmte Verbandspräsident Ernoe Reichardt.

Stargast war der Profi-Bodybuilder Steve Benthin aus Hamburg, der in der Bodybuilding Szene den Beinamen „Mister Masse“ trägt. Dieser Bezeichnung wurde er auf jeden Fall gerecht. Imposante Muskeln zeichneten sich unter der mit Body-Tanning braun gefärbten Haut ab. Der eingeölte Körper glänzte im Licht der Scheinwerfer und beim Posing wurden die einzelnen Muskelgruppen sichtbar. Das Publikum johlte und tobte. Steve Benthin erwies sich als Star zum Anfassen. Nach einer kurzen Show ging er ins Publikum, poste dort weiter und ließ sich gerne mit den Gästen fotografieren.

Danach kehrten die Sportler diszipliniert wieder zur Tagesordnung zurück. Auch sie wurden vom Publikum mit viel Applaus und Anfeuerungsrufen begleitet.

In den Klassen Junioren U24, Miss Figure, Miss Shape, Beauty, Miss Bikini bis und über 35 Jahre, Classic Bodybuilding HP bis und über 180 Zentimeter Körpergröße, Men Body Medium, Men Body Tall, Men Physique bis und über 35 Jahre Over 40 und Over 50 traten 38 Sportler an und absolvierten eine Pflicht und eine Kür. Die einzigen Teilnehmer aus dem Ausland waren in diesem Jahr Sportler aus Finnland.

Zum ersten Mal dabei waren Laura Eckstein und Tachmina Davljatschin. Sie traten in der Kategorie Beauty, für das „Team Gladiatior“ an. „Wir bringen den Pokal für das Team nach Hause. Bei uns freut sich jede über den Erfolg der anderen, weil wir wissen wie viel Mühe dahinter steckt“, erklärte Laura Eckstein. Auch Anton Thiessen aus Karlsruhe startet zum ersten Mal bei einem Grand Prix. Nach der Pflicht gönnte er sich etwas zu essen und zu trinken, zum ersten Mal seit vielen Stunden.

Bereits am Tag vor dem Wettkampf wird bei den Bodybuildern nichts mehr getrunken. Um die Muskulatur gut zur Geltung zu bringen, gibt es nur noch Nahrung in Form von Kohlehydraten. Auch die Ernährung in der Vorbereitung wird streng auf den Wettkampf ausgerichtet. „Nach solch einer entbehrungsreichen Zeit nehme ich viel zu. Beim letzten Wettkampf waren es zehn Kilo in sieben Tagen“ erzählt Anton Thiessen.

Tobias Schumacher startet für Fitnessfabrik

Tobias Schumacher aus Tuttlingen war einer der elf Starter für die Trossinger Fitnessfabrik. Er wurde von seiner ganzen Familie begleitet. Seine Frau mit den beiden Töchtern, die Schwester mit Baby und Ehemann, sowie auch Vater Wolfgang Schumacher waren im Konzerthaus um Tobias, der in der Klasse „Men Physique“, startete anzufeuern. „Er macht schon was her“, sagte Wolfgang Schumacher stolz. „Wenn ich bedenke wie klein er einmal war.“ Die Siegerehrung der einzelnen Klassen nutzte Ernoe Reichardt, um Werbung für den Sport zu machen. In der Altersklasse Junioren U24 war der 21-jährige Alex Springer der einzige Starter und somit Erstplatzierter. „Er kann ja nichts dafür, dass die anderen in seinem Alter vor der Playstation hängen.“, sagte der Verbandspräsident und lobte die Leistung des jungen Mannes.