Trossingen ringt Wurmlingen/Tuttlingen einen Punkt ab

Der KSV Trossingen und die KG Wurmlingen/Tuttlingen trennen sich im Lokalderby der Ringer-Landesliga mit einem 18:18-Unentschieden. Knapp 400 Zuschauer verfolgten in der Fritz-Kiehn-Halle in Trossingen das Spitzenduell zwischen dem Tabellendritten KSV Trossingen und dem Tabellenführer KG Wurmlingen/Tuttlingen. Gewann die KG im Vorfeld gegen den Tabellenführer SC Korb, verlor der KSV überraschend gegen das Schlusslicht der Tabelle RSV Benningen.

Das Trossinger Ehrenmitglied Levent Sahin kochte im Vorfeld einige Kilos ab und musste sich gegen den Wurmlinger Luca Ilardo in der Gewichtsklasse bis 57 kg nach Punkten geschlagen geben. Vier wichtige Wertungspunkte erkämpfte der KSV-Ringer Alexander Kinzel für Trossingen. In der Gewichtsklasse bis 98kg legte Kinzel den Wurmlinger Gantulga Barvii mittels Nackenhebel auf die Schultern. Der Trossinger Sascha Grohs führte bis kurz vor Schluss nur knapp mit einem Wertungspunkt gegen Robin Krause, konnte dann überraschend durch einen spektakulären Überwurf den Kampf für sich entscheiden.

Nach zwei Niederlagen brachte Adrian Rubach den KSV Trossingen wieder zurück ins Rennen und legte Louis Gerstenberger nach zwei Minuten durch einen Kopfhüftschwung auf beide Schultern. Die gesamte Fritz-Kiehn-Halle war außer sich. Armin Hainzl hielt dem Druck des Wurmlingers Dominik Reichle nicht Stand und verlor durch technische Überlegenheit. Die KG Wurmlingen/Tuttlingen ging mit einer 14:18 Führung in das letzte Duell. Die Emotionen kochten auf beiden Seiten hoch. Insgesamt vier gelbe Karten verteilte Kampfrichter Manuel Senn während des letzten Kampfes an die Trainer beider Mannschaften. Daniel Ehler legte im Trossinger Hexenkessel alles in die Waagschale und besiegte in einem spektakulären Kampf den Wurmlinger Kordian Krzysztof Galia 25 Sekunden vor Schluss durch technische Überlegenheit. Vor dem nächsten Heimkampf des KSV müssen die Musikstädter dreimal in Folge auswärts antreten: gegen den SC Korb, den VFL Obereisesheim und die Neckarunion Münster/Remseck. Gegen den ASV Möckmühl kämpft der KSV Trossingen wie gewohnt am Samstag, 9. November, in der Fritz-Kiehn-Halle in Trossingen um 19.30 Uhr.