„Trossingen Open“ wird verschoben

Das für den 19. Juni geplante Festival „Trossingen Open – Musiksommer 2021“ wird verschoben, wie der Gewerbeverein mitteilt. Die Entscheidung sei „vernünftig und trotzdem sehr traurig“.

Die Entscheidung fiel in einer Projektsitzung am 2. Februar durch die Organisatoren unter Federführung des Gewerbevereins. „Alle Beteiligten sind langjährige Profis und trotzdem war bei allen die Enttäuschung riesig“, schreibt der Gewerbeverein in einer Pressemitteilung. Die Gründe für die Entscheidung hätten dabei weniger bei den organisatorischen und rechtlichen Frage im Zuge der Pandemie gelegen. Vielmehr sei schon jetzt klar, dass das Festival nicht in der geplanten und gewünschten Form stattfinden könne. „Vorgesehen war ein fröhliches Volksfest mit Musik in jeder Ecke unserer Stadt, mit einem Flanieren durch Hohner-Areal und Hauptstraße und vielen hunderten Musikern und Besuchern“, so der Verein. Dies werde die Pandemie auch im Juni wohl nicht zulassen. „Die Enttäuschung bei den Musikern wäre vorprogrammiert, wenn nach vielen (Online-)Proben die Aufführungen nur sehr eingeschränkt, hinter Hygiene-Absperrungen, Einlasskontrollen und einer Handvoll Zuschauern stattfinden würden“, meint der Gewerbeverein.

Deshalb soll das Festival um ein Jahr auf den 25. Juni 2022 verschoben werden. „Auch hier hoffen wir auf eine so rege Teilnahme, wie sie sich schon aktuell abgezeichnet hatte: 34 Organisationen und Gruppen (inklusive Musikhochschule, Musikschule, Konservatorium und vielen, vielen mehr) mit rund 40 Acts hatten ihre Teilnahme bereits angekündigt“, so der Gewerbeverein.

Aktuell erarbeitet der Gewerbeverein zusammen mit dem „Kulturbüro Südwest“ sowie den Organisatoren der Trossingen OPEN ll ein Format, das im gesamten Sommer 2021 kulturelle Veranstaltungen in Trossingen ermöglichen soll. „Auch hier werden die Trossinger Kulturschaffenden im Mittelpunkt stehen und ihre Kunst auf den Straßen, Plätzen und in den Sälen vortragen (wenn auch sicherlich in kleinem Rahmen)“, heißt es in der Pressemitteilung.