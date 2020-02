Trossingen in guter Form

Mannschaften aus der Fußball-Landesliga Südbaden scheinen dem Bezirksliga-Tabellenführer SpVgg Trossingen zu liegen. Nach den Siegen gegen den Hegauer FV (1:0) und die SpVgg F.A.L. (4:2) schlugen die Trossinger am Donnerstag den FC Furtwangen in einem von beiden Seiten intensiv geführten Spiel mit 4:2-Toren.

Trossingens Trainer Andreas Probst rotierte gegenüber den bisherigen Partien auf sieben Positionen. Die Musikstädter übernahmen sofort die Initiative und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Mark Stegmann scheiterte in der 18. Minute mit einem Fernschuss am gut haltenden Furtwanger Torhüter Christoph Wehrle. Kurz vor der Halbzeit gingen die Gäste durch Manuel Laermann nach einem Fehler in der Trossinger Abwehr in Führung.

Nach der Pause wechselte Andreas Probst mit Dimitri Stroh, Emanuel Alexi, Christian Balde, Eugen Walter, Stanislav Yefrem und Valerij Bogdanov zahlreiche Stammspieler ein. Das Spiel verlagerte sich nun noch mehr in die Spielhälfte der Furtwangener. Dimitri Stroh erzielte in der 48. Minute den Ausgleich. Nur wenige Minuten später gingen die Gäste durch einen Foulelfmeter erneut in Führung. Emanuel Alexi erzielte nach einer schönen Kombination das 2:2. In der Schlussphase zeigte der gute Schiedsrichter Christian Cretnik einem Gäste-Spieler wegen Reklamierens die gelbrote Karte. Presiyan Tsvyatkov in der 86. Minute mit einem Schuss von der Strafraumgrenze und Eugen Walter wenige Sekunden später nach einer Flanke von Emanuel Alexi stellten den verdienten 4:2-Sieg der Gastgeber sicher.

Andreas Probst war nach dem Spiel zufrieden: „Wir hatten den Gast gut unter Kontrolle und haben bis zum Schluss das Tempo hoch gehalten und somit den Sieg verdient.“

Am Samstag empfangen die Trossinger um 13 Uhr im nächsten Vorbereitungsspiel den Tabellenführer der Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald, SG Empfingen.