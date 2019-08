Trossingen eröffnet Saison daheim gegen Zimmern II

Am Freitag wird in Trossingen die neue Saison der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald eröffnet, wenn die heimische Spielvereinigung auf die zweite Mannschaft des SV Zimmern trifft. Anpfiff auf dem Sportgelände in Trossingen ist um 18.30 Uhr.

Die Musikstädter überzeugten in der Vorbereitung mehrfach mit deutlichen Erfolgen. Nun soll in der Liga ein erfolgreicher Start hingelegt werden. Nach dem Landesliga-Aufstieg des SC 04 Tuttlingen und des SV Seedorf gelten die Trossinger in dieser Saison als Meisterschaftsfavorit Nummer eins.

Der Gegner aus Zimmern schaffte es vergangene Saison bis ins Pokalfinale und spielte in der Liga eine gute Rückrunde, durch die der Klassenerhalt gesichert wurde. Im Bezirkspokal setzte sich die SVZ-Zweite vergangene Woche bereits mit 11:2 gegen die Reserve der SG 08 Schramberg/SV Sulgen durch.

Die Gastgeber möchten den Heimvorteil nutzen und die Leistungen aus der Vorbereitung bestätigen. Die weiteren Partien des ersten Spieltags werden am Samstag und Sonntag ausgetragen.