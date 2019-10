Trossingen bleibt das Maß aller Dinge

Die SpVgg Trossingen bleibt in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald das Maß aller Dinge: Gegen den klaren Außenseiter aus Renquishausen kam man trotz Anlaufschwierigkeiten zu einem 4:0 (1:0)-Heimsieg. Für die Harmonikastädter war es der elfte Sieg im elften Saisonspiel.

Der SV Renquishausen, Tabellenletzter der Liga, setzte über lange Zeit das um, was Spielertrainer Marius Butz in Trossingen vorhatte. Auf dem Kunstrasenplatz stand man in der eigenen Hälfte gut gestaffelt. Die SpVgg Trossingen tat sich schwer, nach eigenen Ballbesitzphasen entscheidend zum Abschluss zu kommen. Der SVR machte die Räume sehr eng und fand gut in die Zweikämpfe. Die besten Chancen auf den Führungstreffer der Heimelf hatte Felix Raith. Nach elf Minuten konnte er eine Ablage von Christian Balde, der als hängende Spitze agierte, nicht verwerten.

Die Gäste hatten ihre erste gute Offensivaktion nach einer Balleroberung in der Trossinger Hälfte. Spielertrainer Marius Butz leitete den Ball nach links auf Marco Aicher weiter, dessen flache Hereingabe gerade noch verteidigt werden konnte, sodass es nur Eckball gab (29. Minute). Eine Standardsituation sorgte dann für die Trossinger Führung: Aus zentraler Position verwandelte Eugen Walter direkt und ließ SVR-Schlussmann Mario Gentner keine Chance (36.). Vier Minuten nach dem Seitenwechsel verpasste erneut Raith nach einem Traumpass von Alexander Hermann den zweiten Treffer (49.). Dieser entstand durch einen verwandelten Handelfmeter. Balde, ein Aktivposten im Trossinger Spiel, traf zum vorentscheidenden 2:0 (66.). Jonas Rack nach einer Kombination und Butz per Freistoß konnten wenige Minuten vorher nicht ausgleichen. Nach dem Schuss in die Mauer hätte es auch hier schon Elfmeter geben können. Auf der Gegenseite bestrafte Emanuel Alexi einen Ballverlust des SV Renquishausen eiskalt (80.). Aus halbrechter Position traf er zum 3:0 (80.) und verpasste bei der nächsten Offensivaktion aus kurzer Distanz noch seinen zweiten Treffer. Generell spielte der Tabellenführer in den Schlussminuten sehr druckvoll und schnell nach vorne. Aus abseitsverdächtiger Position legte der eingewechselte Maurice Merz das 4:0 für Felix Raith auf (84.).

Am Ende war es ein auch in dieser Höhe verdienter Heimsieg gegen engagiert spielende Gäste, die mit einer guten Defensivleistung das Spiel phasenweise eng gestalteten und erst in der Schlussphase zwei weitere Tore kassierten.

Statistik

SpVgg Trossingen: Mustafa Avci, Kevin Frick, Waldemar Giebelhaus (ab 73. Minute Richard Michael Engelhardt), Artur Anselm (53. Marc Stegmann), Felix Raith, Alexander Hermann, Christian Balde, Emanuel Alexi (84. Mohammed Eid), Eugen Walter (78. Maurice Merz), Alexander Sopelnik, Stanislav Yefrem.

SV Renquishausen: Mario Gentner, Jonas Ganz (78. Csaba Nagy), David Honer, Yannick Weber, Sebastian Schilling (67. Raphael Maier), Jonas Rack, Ruben Grießhaber (82. Michael Volk), Marius Butz, Leander Honer, Kevin Harter (46. Leon Bosnjak), Marco Aicher. - Tore: 1:0 (36. Minute) Eugen Walter, 2:0 (66., Handelfmeter) Christian Balde, 3:0 (80.) Emanuel Alexi, 4:0 (84.) Felix Raith. – Schiedsrichter: Hubert Löw. – Zuschauer: 150. – Gelbe Karten: 1/0.