TroAsyl richtet neue Spielgruppe ein

TroAsyl hat in der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Händelstraße wieder eine Spielgruppe für Kinder eingerichtet. Jetzt hoffen die Helfer auf Spenden von Spielsachen.

„Früher gab es bereits eine Spielgruppe“, erzählt Rudi Kratt von TroAsyl. Nachdem aber keine Kinder mehr in der Unterkunft wohnten, hatten die Ehrenamtlichen diese aufgelöst. „Alle Spielsachen wurden daraufhin ins Asylbewerberheim in der Daimlerstraße gebracht“, so Kratt. Dort kommen regelmäßig zwischen zwölf und 14 Kinder in die Gruppe.

Inzwischen leben aber wieder sechs Kinder in der Händelstraße - darunter Drillinge -, die im Alter zwischen zwei Wochen und acht Jahren sind. Für sie möchten die Ehrenamtlichen wieder ein Angebot schaffen.

„Dafür sind wir vor allem auf der Suche nach ganz einfachen Bauklötzen“, sagt Kratt, „damit kommen die Kinder am Besten zurecht.“ Die älteren hätten aber auch Spaß mit kleinteiligeren Bausets.

102 Flüchtlinge leben in den Gemeinschaftsunterkünften

Betreut werden die Spielgruppen von mehreren Ehrenamtlichen. Der Arbeitskreis Kinderbetreuung spielt montags und freitags von 15 bis 17 Uhr mit den Kindern. Generell, sagt Kratt, habe das ehrenamtliche Engagement im Flüchtlingsbereich in Trossingen etwas nachgelassen. Dass neue Helfer dazustoßen, sei selten geworden. „Dabei wäre es gerade in der Kinderbetreuung toll, einige neue Helfer zu finden, da wir ja jetzt wieder zwei Spielgruppen haben“, sagt Kratt. Zwischen 45 und 50 Helfer sind derzeit in verschiedenen Bereichen aktiv, womit Trossingen im Vergleich zu anderen Gemeinden gut dasteht. Erst bei der vergangenen Vollversammlung des Helferkreises hatte das Landratsamt das Engagement in der Musikstadt gelobt.

Zurzeit leben in Trossingen acht Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft in der Burgstraße, 50 in der Gottlieb-Daimler-Straße und in der Händelstraße 44 Personen, wie das Landratsamt mitteilt. Insgesamt sind also 102 Personen in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

„Der Stadt Trossingen wurden im Jahr 2018 keine Personen zur Anschlussunterbringung zugeteilt, weil die Stadt mit der Quotenerfüllung im Plus war“, erläutert Nadja Seibert, Pressesprecherin des Landratsamts. „Nach den Unterlagen unseres Amtes für Aufenthalt und Integration leben 153 Personen mit Aufenthaltstitel in Trossingen.“