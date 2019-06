Troase startet mit Sommerwetter in die neue Saison

Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein ist am Sonntag die Saison der Troase mit Fassanstich feierlich eröffnet worden. Bürgermeister Dr. Clemens Maier, Stefan Kollazek, Werner Strom, Julie Painet, das Team des DLRG und des Fördervereins Schwimmsport freuen sich auf die neue Saison.

„Leute wie Sand am Meer“, stellt Werner Strom um kurz vor elf Uhr staunend fest. „Normalerweise geht es sonst so um halb zwölf los“, so seine Erfahrung. In der letzten Saison konnte die Troase 42 000 Badegäste zählen, „wenn wir dieses Jahr wieder sieben Wochen am Stück Hitze haben, wird´s heftig.“

Diesmal ist es schon spät morgens ziemlich heiß, da sorgt ein Bier für Abkühlung – Bürgermeister Clemens Maier macht den traditionellen Fassanstich. „Bei einer Eröffnung vor zwei Wochen hätte ich allein im Regen gestanden“, so Maier in seiner Rede. Er ist froh, „dass es keine Container mehr gibt, und wir nun einen schönen Umkleidetrakt haben.“ So sei die Troase ein noch schönerer Ort, um die Freizeit zu verbringen.

Dankende und lobende Worte spricht Maier dem gesamten Team aus, ein Wermutstropfen ist allerdings zu verkünden: Wie bereits bekannt, löst sich der Förderverein Schwimmsport bis Jahresende auf. „Ohne ihn würde es die Troase nicht geben“, stellt Maier klar. Ohne „viel ehrenamtliches Engagement und viel Kraftaufwand“ hätte es Attraktionen wie Klettergerüst, Schaukeln, die Grotte oder den Kleinkindbereich nicht gegeben. „Die Krönung war natürlich die 83 Meter lange Rutsche.“ „Einen ganz herzlichen Dank für die außerordentliche Leistung in 15 Jahren", schließt Clemens Maier seine Rede ab.

Mit zwei Schlägen sticht er das Fass an und zapft das Bier. „Ein Prost auf die Troase.“

Livemusik aus Trossingen

Die Trossinger „XXL Music Band“ begleitet die Feierlichkeit – nach zwei Jahren Unterbrechung – wieder aufs Neue. „Insgesamt waren wir bestimmt schon sieben bis acht Male hier“, sagt Wolfgang Wildemann und freut sich, dass „wir heute mal wieder sozusagen ein Heimspiel haben.“ Zusammen mit Hajo Kuhl und Andrea Villing-Vogt spielt er sommerliche Songs, die zum Genießen und Baden einladen.

Wie jedes Jahr müsse im Frühjahr das Wasser abgelassen werden und alles gereinigt werden, erzählt Strom. Eine Woche vor Eröffnung werde das Wasser eingelassen, sodass es sich regeneriert und die notwendigen Bakterien gebildet werden. „Dann können wir den Betrieb starten.“ Erstmals kann dieses Jahr nun der neue Umkleidetrakt genutzt werden. Werner Strom zeigt einigen Gästen die neuen Räumlichkeiten. „Wir haben jetzt im Damentrakt einen Wickeltisch und in beiden Trakten Kinderwaschbecken.“

Modern und neu

Außerdem wurde das Abtrocknen der Hände von Papierhandtüchern auf Föhn umgestellt und es gibt nun Schließschränke mit Schlüssel – ohne Schloss wie früher. Gebaut wurde der Trakt in Holzständerbauweise, „was immer mehr aufkommt“, weiß Strom und nennt die Freibäder in Tuttlingen und Spaichingen als Beispiele. So sind die Räume quasi immer an der Luft. Strom denkt, dass die Leute nun die Umkleiden mehr annehmen würden.

Stefan Kollazek stimmt dem zu. „Bisher haben sich ja sowieso schon viele auf der Wiese umgezogen“, wissen die beiden – „obwohl es in den alten Räumen eigentlich nie schmutzig war.“ Kurz: Die Troase kann in hellerem Glanz erstrahlen, ist ein weiteres Stückchen moderner und noch attraktiver, auf dass es eine noch bessere Saison werden möge.