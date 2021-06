Troase muss wegen Unwetterschäden schließen

Die Troase muss am Dienstag und Mittwoch geschlossen bleiben, da das Unwetter am Montagabend einige Schäden verursacht hat. Laut Stadtverwaltung ist im vorderen Bereich des Beckens die Sichttiefe von 1,10 Meter nicht mehr gegeben, zudem wurde vor dem Eingangstor letzte Nacht Schlamm angeschwemmt, der erst beseitigt werden muss. Auch die Reinigungsanlage sei vergangene Nacht ausgefallen und müsse erst wieder in Gang gebracht werden. „Die Mitarbeiter geben alles, damit die Troase am Donnerstag wieder öffnen kann. Falls dies zeitlich nicht machbar ist, wird die Stadtverwaltung wieder informieren.“