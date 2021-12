Trio der Trossinger Musikhochschule bekommt den Iris-Marquardt-Preis

Zum 25. Mal wird heuer der Iris-Marquardt-Preis der Trossinger Hochschule für Musik verliehen. „Lebendige Musizierfreude auf höchstem künstlerischen Niveau“ hat die Jury laut einer Pressemitteilung bewogen, im zweiten Corona-Jahr ein internationales Trio auszuzeichnen: Der hochdotierte Preis geht an die Klarinettistin Mirjam Avango aus Estland, den taiwanesischen Geiger Chi-Hung Huang und die Pianistin Yuna Shin aus Südkorea. Die Preisverleihung samt Preisträgerkonzert mit Werken von Max Bruch, Bela Bartók und Aram Khachaturian ist am Freitag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr aufgrund der angespannten Corona-Situation in Form einer Livestream-Veranstaltung zu erleben.

Neben den Preisträgern sind in Präsenz dabei Rektor Prof. Christian Fischer und Christoph Marquardt als Vertreter der Familie im Stiftungsvorstand sowie die Trossinger Bürgermeisterin Susanne Irion als Vorsitzende der Iris-Marquardt-Stiftung. Die Online-Übertragung aus dem Konzertsaal der Hochschule ist öffentlich und unter der Adresse www.hfm-trossingen.de/iris-marquardt-preis als Youtube-Livestream aufrufbar.

Erstmals vor 25 Jahren

Vor einem Vierteljahrhundert wurde anlässlich des frühen Todes der Unternehmergattin Iris Marquardt, Mitbegründerin des Fördervereins der Hochschule, der gleichnamige Preis ins Leben gerufen, der seitdem zahlreiche vielversprechende Studierende bei der Verwirklichung ihres Lebenstraums gefördert hat. Dass sich an der Trossinger Musikhochschule mitreißende Spielfreude und herausragende künstlerische Ausdruckskraft im Ensemble auch in Zeiten von Corona nicht haben unterkriegen lassen, beweisen die drei Preisträger aus zwei Kontinenten. In Tallin geboren, erhielt Mirjam Avango ihre erste Klarinettenausbildung mit elf Jahren. Nach ihrem Bachelor-Abschluss 2016 an der Estnischen Musik- und Theaterakademie kam die vielfach ausgezeichnete junge Künstlerin zu Prof. Chen Halevi nach Trossingen, um ihren Master zu machen. Ihr Triopartner aus der Streicherabteilung ist der taiwanesische Geiger Chi-Hung Huang, der nach Studium in seiner Heimat bereits ein Masterstudium an der Kölner Musikhochschule absolviert hat und nun in der Trossinger Solistenklasse bei Prof. Alexander Janiczek sein Konzertexamen anstrebt. Der in zahlreichen Wettbewerben ausgezeichnete Geiger ist derzeit auch Mitglied des Philharmonischen Orchesters Heidelberg. Ebenfalls in der Solistenklasse der Hochschule studiert die südkoreanische Pianistin Yuna Shin bei Prof. Volker Stenzl für ihr Konzertexamen. Nach ihrem Bachelorstudium mit höchster Auszeichnung in ihrer Heimat, studierte sie in Freiburg und wechselte nach ihrem Master-Abschluss an die HfM Trossingen, wo sie sich nicht nur solistisch, sondern auch kammermusikalisch engagiert.

Einstündiges Programm

Das Programm des knapp einstündigen Preisträgerkonzerts, das vom Atelier für Ton und Medien der Hochschule übertragen wird, bietet echte kompositorische Highlights. Mitreißend mit Ausflügen in Jazz, Blues und ungarische Folklore sind Bela Bartóks prägnante „Kontraste“. Spätromantische Charakterbilder für die Besetzung des berühmten mozart’schen „Kegelstatt-Trios“ schuf der Rheinländer Max Bruch Anfang des letzten Jahrhunderts. Aus diesen „Acht Stücken“ op. 83 erklingt das Allegro vivace. Als Ouvertüre interpretiert das Trio zwei Sätze des georgischen Komponisten Aram Khachaturian, die folkloristisch geprägt sind.