Trio brilliert im Klavierhaus

Ein außergewöhnliches Konzert hat am Samstagabend im Klavierhaus Hermann in Trossingen stattgefunden. Eingeladen hatte die renommierte, in Trossingen ansässige Musikerfamilie Koyama, deren Tochter Rie als Fagottistin inzwischen auf den Podien der Welt zu Hause ist, so eine Pressemitteilung.

Den Anfangsunterricht erhielt sie bei ihrem Vater, Professor Koyama, an der Trossinger Musikhochschule. Zahlreiche internationale Wettbewerbe „spülten“ die junge Musikerin in die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, wo sie seit September 2015 Solo-Fagottistin ist. Mitgebracht hatte sie Maximilian Krome, einen Ausnahme-Klarinettisten, mit dem sie Seite an Seite in der Deutschen Kammerphilharmonie in Bremen sitzt. Last not least vervollkommnete Frédéric Lagarde das Trio, ein leidenschaftlicher Kammermusiker, Professor am Pariser Konservatorium und Leiter mehrerer Festspiele in Frankreich.

Mit Ludwig van Beethovens „Gassenhauer - Trio“ in B-Dur, op. 11, eröffnete das Ensemble den musikalisch-spannenden Reigen. Gleich im ersten Satz (Allegro con brio ) entfalteten die drei Virtuosen ihr ganzes Ton-handwerkliches Können. Großartig steigerten sie sich noch im Finalsatz ( Thema con Variationi ), der das „Gassenhauer“- Thema Joseph Weigels zur Vorlage hat – ein Ohrwurm, genial vom Ensemble präsentiert.

Seiner jungen Frau hatte Carl Maria von Weber die „Aufforderung zum Tanz“ gewidmet. Er selbst hatte das Werk als „Rondo brillant für das Pianoforte“ betitelt. Frédéric Lagarde erwies sich laut Mitteilung in der Tat als brillanter, differenzierter, an Emotionen reicher Spieler, der das schwingende„Tempo di Valse“ in „Szene“ zu setzen verstand.

Begeisternd dann Felix Mendelssohns Konzertstück in d-moll für Klarinette, Fagott und Klavier. Kongenial das gemeinsame Agieren und Re-Agieren der drei Instrumentalisten – klangschön der Partitur entlang gehend.

Die dreisätzige Sonatine für Klarinette und Klavier – ein Spätwerk des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinu – bot dem jungen Klarinettisten hinreichend Möglichkeit, sein enormes Können unter Beweis zu stellen. Maximilian Kromes spieltechnische Fähigkeiten und seine emotionsgeladene Gestaltungskraft ließen das Werk zu einem großartigen Hörerlebnis werden, so die Mitteilung.

In einer hinreißenden, alle Sinne ansprechenden Interpretation brachte Rie Koyama Carl Maria von Webers „ Andante e Rondo Ungarese“ für Fagott und Klavier zu Gehör. Unter Einsatz einer Fülle von Klangfarben, souverän geführt durch alle Tonlagen – sonor/rund in der Tiefe, schlank und doch klangvoll in der Höhe – wurde sie dem imposanten Werk mehr als gerecht. Auch hier wieder erwies sich Frédéric Lagarde als perfekter und einfühlsamer Begleiter am Flügel.

Michael Glinkas „Trio Pathétique“ für Klarinette, Fagott und Klavier atmet italienisches Opern-Flair, italienisches Belcanto, besonders schön umgesetzt in der Klarinetten-Kantilene im langsamen Satz. Zupackend, leidenschaftlich, sehnsuchtsvoll und wahrlich pathetisch gestaltete das Ensemble das Trio und entfaltete noch einmal sein hohes künstlerisches Niveau.

Frenetischer, lang anhaltender Beifall dankte dem hoch qualifizierten Ensemble, das dem Publikum noch die Nr. zwei aus den 8 Stücken für Bratsche (Fagott), Klarinette und Klavier von Max Bruch schenkte.