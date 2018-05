Treffsicher in den Mai gestartet

Dieter Rowe ist der Gesamtsieger des Trossinger Maipokal-Schießens 2018. Conny Gruhler ist Siegerin bei den Damen, beim Jugendpokal hat Marie Schauer den Pokal bekommen. In der Disziplin Großkaliber-Pokal hat Christian Bretthauer den ersten Platz belegt, als beste Dame hat Monic Sander abgeschnitten.

Der sportliche Leiter des Wettbewerbs, Bernd Rösler, überreichte die Pokale. Dieses Laienturnier wird beim Trossinger Schützenverein seit Jahrzehnten am 1. Mai ausgetragen. In diesem Jahr haben 116 Damen, Herren und Jugendliche daran teilgenommen. Die Damen und Herren messen sich im Klein- und Großkaliber-Schießen, die Jugendlichen tragen den Wettbewerb mit dem Luftgewehr aus.

Von 10 Uhr bis 15.30 Uhr konnten sich die Teilnehmer bei Sportwartin Anke May anmelden, um 16 Uhr war Schieß-Ende. Der Maipokal ist auch immer das Frühlingsfest des Trossinger Schützenverein, das alljährlich viele Besucher anlockt. In diesem Jahr müssen besonders viele Gäste gekommen sein. „Bereits um 14 Uhr waren wir ausverkauft“, berichtete der stellvertretende Vorsitzende Lorenz Braun. „Ich habe sechs Tankstellen angefahren und alles an Würsten und Pommes gekauft, was ich kriegen konnte“, fügte er hinzu. Auch das üppige Kuchenbuffet war am Nachmittag restlos ausverkauft.

An einer Schießbude und beim Bogenschießen konnten die Besucher zudem ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen. „Das Bogenschießen ist gut angenommen worden. Das hat uns sehr gefreut“, sagte der Vorsitzende Marc Jung. Eine der Besucherinnen, Britta Jütjohann, versuchte sich im Bogenschießen. „Ich bin mit Freunden hier her gekommen und habe gesehen, dass man Bogenschießen kann. Das wollte ich gerne auch einmal ausprobieren. Ich habe Erfahrung mit dem Luftgewehr und dem Kleinkaliber. Im Moment überlege ich, in den Schützenverein einzutreten“, erzählte Britta Lütjohann.

Über reges Interesse am Schützenverein freuen sich die bei der Jahreshauptversammlung gewählten Vorsitzenden Marc Jung und Lorenz Braun derzeit. „Wie bemerken verstärkt Interesse von jüngeren Leuten“, weiß Marc Jung zu berichten.