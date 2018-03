Tradition bewahren, ohne zu verstauben

Das Hohner-Akkordeonorchester 1927 Trossingen freut sich auf sein Jahreskonzert am Samstag. Unsere Mitarbeiterin Cornelia Addicks hat sich mit dem Dirigenten Johannes Baumann und dem Vereinsvorsitzenden Matthias Keller über das Konzertprogramm und die Zukunft des Orchesters unterhalten.

Für das Jahreskonzert hat das Orchester ein abwechslungsreiches Programm einstudiert. Welchen Einfluss hatten die Musiker auf die Auswahl der Titel?

Johannes Baumann: Der Einfluss ist unterschiedlich, immerhin habe ich auch einige Spieler, die selbst Orchester leiten, und schon aus Gewohnheit mitdenken. Jedenfalls bin ich für Vorschläge dankbar, behalte mir aber die letzte Entscheidung vor.

Haben Sie persönlich einen Lieblingskomponisten?

Johannes Baumann: Einen Lieblingskomponisten gibt es nicht, aber Rudolf Würthner passt auf das Hohner-Orchester unheimlich gut. Im letzten Konzert hatten wir einige seiner Werke dabei. Diesmal kommt mit „Porgy und Bess“ Werner Niehues zum Zug, dessen Arrangements unsere Spielfreude wirklich herauskitzeln.

Auf der – ansprechend gemachten – Homepage sucht der Verein Mitspieler. Wie viele „Neue“ hätten Sie denn gerne und was müssen die mitbringen?

Matthias Keller: Die Homepage wird von einer engagierten Spielerin gepflegt, für deren Einsatz wir sehr dankbar sind. Sie transportiert mit dieser Aussage genau die richtige Botschaft, denn wir sind jederzeit offen für personelle Verstärkung. Für das bevorstehende Konzert sind wir sehr gut aufgestellt. Dennoch würden wir uns freuen, wenn zwei oder drei neue Spieler dazustoßen könnten. Gerne würden wir auch noch weiteren engagierten Spielern eine musikalische Heimat bieten. Natürlich sollten diese über ein gewisses musikalisches Niveau verfügen, da sich das Orchester mit Literatur aus der Höchststufe beschäftigt.

Das Orchester besteht aus „ambitionierten Laien, Studenten und Musiklehrern der weiteren Region“. Wie viele sind es derzeit? Und zu welcher Altersgruppe zählen Ihre Akkordeonisten und Schlagzeuger?

Matthias Keller: Wir sind zurzeit 24 Musikerinnen und Musiker. Vom Alter her sind wir bunt gemischt. Unser jüngster Spieler ist gerade mal 16 Jahre alt. Das Spektrum reicht bis zu rund 60 Jahren.

Bedeutet der Orchestername, dass man nur auf Hohner-Instrumenten spielen darf?

Matthias Keller: Der Name bedeutet, dass das Orchester auf Anregung der Firma Hohner gegründet wurde, um genau zu sein durch Dr. Ernst Hohner. Wir heißen auch Spieler mit anderen Akkordeonmarken willkommen. Aber Spieler von Hohner-Instrumenten passen natürlich am besten zu einem Orchester, das fast ausschließlich Morinos und Gola der Firma Hohner spielt.

Im Herbst gastiert das Orchester in Furtwangen, Önsbach und Ottersheim. Was verbindet Sie mit diesen Orten?

Matthias Keller: In Önsbach konzertieren wir alle fünf Jahre und das bestimmt schon seit 20 Jahren. Das Orchester in Furtwangen wird von einer ehemaligen Mitspielerin seit 20 Jahren geleitet. Zu diesem feierlichen Anlass wurde unser Orchester als Konzert-Partner ausgesucht. In Ottersheim in der Pfalz waren wir noch nie. Eine Spielerin des dortigen Orchesters hat das Hohner-Orchester im Rahmen der Osterarbeitswoche kennen gelernt und beschlossen, ein Konzert zu organisieren. Wir sind gespannt darauf, wie begeisterungsfähig das dortige Publikum sein wird. Unsere passiven Mitglieder können uns übrigens zu allen Konzertfahrten im Bus begleiten.

Beim Konzert am Samstag herrscht „freie Platzwahl“. Wann muss man im Konzerthaus sein, um einen guten Platz zu ergattern?

Matthias Keller: Es ist schwierig abzuschätzen, wie voll das Konzerthaus am Samstag sein wird. Aber wir empfehlen, gegen 19.30 Uhr dort zu sein, wenn man bestimmte Plätze haben möchte.

Das Orchester hat Tradition, kann sogar das Attribut „erstes Akkordeon-Orchester weltweit“ tragen. Aber wie sehen Sie die Zukunft?

Matthias Keller: Ja, das Hohner-Orchester war die erste Akkordeonformation, die in sinfonieorchesterartiger Anordnung musiziert hat. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir uns als Akkordeonorchester auch in Zukunft auf unserer Position als das Traditionsorchester halten können, ohne dabei zu „verstauben“. Wir setzen alles daran, dies so umzusetzen.

Johannes Baumann: Durch unsere Orchesterbesetzung auch mit Dirigenten und Musiklehrern sind wir nicht nur Orchester, sondern auch ein Netzwerk von Kollegen. Da ist es immer Thema, neu und frisch mit der Musik und den Konzertprogrammen umzugehen. Davon kann sich das Publikum am Samstagabend im Trossinger Konzerthaus selbst ein Bild machen.