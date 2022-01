Totalschaden und Verletzter bei Unfall in Trossingen

Ein leicht Verletzter und ein Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, den ein betrunkener Autofahrer am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr auf der Landesstraße 433 zwischen Schwenningen und Trossingen verursacht hat. Ein 25-Jähriger fuhr laut Polizei mit einem Ford Transit in Richtung Trossingen und kam kurz vor Ortsbeginn nach links von der Straße ab. Der Transporter fuhr eine Böschung hoch, überschlug sich und kam auf den Rädern wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, zwei Mitfahrer im Alter von 20 und 22 Jahren blieben unverletzt. Beim Unfallverursacher stellte die Polizei Alkoholeinfluss fest, was ein Alkoholtest mit mehr als ein Promille bestätigte. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Den total beschädigten Kleintransporter lud ein Abschleppdienst auf.