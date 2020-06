TG-Trainer erhält Auszeichnung

Die TG Trossingen hat einen ausgezeichneten Trainer mehr in ihren Reihen. Michael Gracia-Hernandez, Selbstverteidigungs- und Gewaltpräventionstrainer sowie Fachsportpädagoge, ist vom Kampfkunstverband „Martial-Arts-Association-International“ der Titel „Master of the Year 2020“ verliehen worden.

Mit der Auszeichnung „Master of the Year 2020“ wurde der Trossinger Sportler auch in die „Internationale Martial-Arts Hall of Fame“ aufgenommen, wie die TG Trossingen einer Pressemitteilung mitteilt. „Der Weltverband würdigte damit seine jahrelange und intensive Arbeit, sowie seinen leidenschaftlichen Einsatz in den Bereichen der Kampfkünste und Gewaltprävention“, so der Verein weiter.

Normalerweise wären sowohl die Hall-Of-Fame-Urkunde als auch der dazugehörige „Golden-Eagle-Award“ im feierlichen Rahmen auf der jährlich stattfindenden Sports-Award-Gala des Verbands überreicht worden. Aufgrund der Ausnahmesituation durch die Pandemie wurde jedoch die Abendgala abgesagt und die Auszeichnungen an Gracia-Hernandez versandt.

„Aktuell ist Michael Gracia-Hernandez Abteilungsleiter der Kampfkunstabteilung der TG Trossingen und unterrichtet dort jeden Freitagabend Selbstverteidigung sowie Jiu-Jitsu, Goshin-Jitsu und Koku-Ryu-Do.