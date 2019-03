TG Schura setzt auf bewährtes Team.

Die TG Schura startet mit einem nahezu unveränderten Vorstand in die neue Saison. Bei der Mitgliederversammlung in der alten Turnhalle wurde als neues Vorstandsmitglied Juri Gaymann als Beisitzer gewählt. Die restlichen Posten bleiben gleich besetzt.

Erste Vorsitzende ist weiterhin Ellen Schweser, Schriftführerin Annette Liesch, Wirtschaftsreferent Gunter Pfründer, die zwei weiteren Beisitzer Arnold Klukas und Carola Schwug. Kassenprüfer bleibt Peter Dettling.

Ellen Schwesers Bericht folgte dem Titel „Zahlen, Fakten, Kommentare“. Das vergangene Jahr fasste sie in vielen Zahlen zusammen. Großes Thema war das 125-jährige Jubiläum, das mit dem Schuraer Dorffest kombiniert wurde. „Es war gelungen, das Wetter war gut und wir hatten genügend Helfer“, erinnerte Schweser. 623 Mitglieder zählt der Verein, 59 Austritte und 15 Eintritte waren zu verzeichnen. „Erstaunliche 57 Prozent“ des Vereins kommen aus Schura, ein Prozent „kommen beispielsweise aus Stuttgart oder München“, weiß Ellen Schweser.

Ellen Schweser bedankte sich für die „X Stunden und X Helfer, die ehrenamtlich mithelfen.“ Sie „habe mal versucht dieses X zu bestimmen, doch es ist sehr schwierig alles mitzuzählen“, erzählte sie. Am Ende kommt es ja auch darauf an, „dass man es gern macht, und sportliche wie auch arbeitssame Zeiten zählen.“

Die TG Schura ist in vier Abteilungen eingeteilt: Turnen/Leichtathletik, Handball, Sportkegeln sowie Tennis. Aus jeder Abteilung hielt der Leiter ein kurzes Statement zur aktuellen Lage. Während im Turnen „alles routiniert abläuft und die Mitgliederzahl im Kinderturnen teils am Anschlag ist“, wie Mate Jovic berichtete, ist das „Sportkegeln auf absteigendem Ast“, wie Dieter Dettbarn bedauern musste. „Kegeln scheint gerade nicht so ‚in‘ zu sein“, ergänzte Ellen Schweser. „Wir kämpfen aber – bis uns das Blut in den Schuhen steht“, ist Dettbarn voller Zuversicht. Schließlich soll die bisher 45 Jahre bestehende Abteilung weiterhin bestehen bleiben.

Wolfgang Schoch war als Vertreter der Stadt Trossingen und Schura gekommen, um die Entlastung der Vorstandschaft vorzunehmen. Er fügte an, „dass die Gesellschaft sehr arm wäre“, gäbe es keine Ehrenamtlichen. „Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält“, machte er deutlich.

Ellen Schweser überreichte mehrere Ehrenurkunden und gratulierte langjährigen Mitgliedern.

Geehrt wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft: Doris Löffler, Elisabeth Krüger, Karl Radakovic, Martin Krüger, Mihael Pejakic und Wolfgang Löffler. Für 40 Jahre: Carola Schug, Gerhard Böck, Jörg Boigs und Ottmar Hölsch und für 60 Jahre Dieter Link. „Beachtlich, dass man so lange in einem Verein sein kann“, sagte Schweser. (romo)