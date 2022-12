TG Schura bekommt Besuch vom Nikolaus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eingeleitet wurde die diesjährige Nikolausfeier am 3. Dezember der TG Schura mit einem Sternmarsch der Turnkinder zur alten Turnhalle. Zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an unterschiedlichen Standorten in Schura starteten vier Gruppen bei winterlichen Temperaturen einen abwechslungsreichen Spaziergang. Die Übungsleiter hatten sich bereits im Vorfeld kleinere Aufgaben für die Kinder überlegt, die es auf der Wegstrecke zu lösen oder absolvieren gab. So führte zum Beispiel eine Gruppe eine Standortsuche durch. Anhand von Bildern musste hier der nächste Standort ausgemacht werden, an dem es die nächste Aufgabe zu lösen galt.

Auf die Vorschulkinder warteten auf der Strecke eine Bewegungsgeschichte oder Fragen zum Nikolaus, auch wurde gemeinsam gesungen.

Bei den Kindern vom Eltern-Kind-Turnen waren neben den Kleinsten auch die Eltern gefragt. Mit viel Geschick mussten sie mit Nüssen einen Eimer treffen. Und auch die Mädchenturngruppe war mit von der Partie und hatte bei den unterschiedlichsten Herausforderungen viel Spaß. Bei jeder gelösten Aufgabe gab es zur Belohnung für die Kinder ein paar Sterne, die sie dann später am Ziel noch gebrauchen sollten. Für etwas Wärme von innen sorgten kleinere Pausen auf der Wegstrecke mit Punsch und Keksen.

Nach und nach erreichten die Gruppen die alte Turnhalle in Schura. Dort warteten bereits die Familien und Helfer mit einer kleinen Stärkung. Die gesammelten Sterne wurden am vorbereiteten Sternenhimmel angebracht und Jugendleiterin Doris Fischer hielt für die Kinder noch eine kleine Geschichte bereit.

Und dann war es wieder soweit! Mit einem fröhlich und lautstark gesungenen „Lasst uns froh und munter sein“ wurde der Nikolaus willkommen geheißen. Mit großem Respekt und Ehrfurcht lauschten die Kinder den Worten des Nikolauses. Neben ein wenig Tadel wusste dieser im Großen und Ganzen nur Positives zu berichten. Auch mit den Übungsleitern war er sehr zufrieden. Er dankte ihnen, sowie auch den zahlreichen Helfern und Eltern, für deren Arbeit und Unterstützung im vergangenen Übungsjahr.

Und es kam noch schöner! Der Nikolaus war so zufrieden mit den Schuraer Sportkindern, dass er jedes auch noch mit einem kleinen Geschenk belohnte, bevor er sich wieder verabschieden musste.