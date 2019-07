Die Tennisabteilung der TG Schura hat die Vereinsmeisterschaften für Aktive und Jugendliche ausgerichtet. Bei angenehmen Temperaturen bestritten die Aktiven vier Mixed, drei Herren- und zwei Damen-Doppel, so eine Pressemitteilung.

Durch das Nachrücken in den Erwachsenenbereich von zwei mutigen Jugendlichen (Yannis Vosseler und Nick Pinna), gab es interessante, neue Doppel-Paarungen. Dabei gewannen Miriam Gruler / Nick Pinna im Mixed-Wettbewerb den Meistertitel. Bei den Herren konnten Willi Link / Michael Kübler das Finale für sich entscheiden. Im Damen-Doppel gewannen Miriam Gruler / Ute Vosseler gegen Larissa Link / Steffi Asmus. Trotz windigem und heißem Wetter waren alle Spieler höchst konzentriert bei der Sache. Es war spannend für alle Zuschauer, da es in acht Matches immerhin sieben Tie-Breaks zu spielen und sehen gab.

Am Sonntag ging es mit der Jugend des Vereins weiter. Das Wetter machte prächtig mit und so starteten acht Jugendliche in den sportlichen Wettkampf. Diesmal wurde nicht wie am Vortag in Doppeln gespielt, sondern im Einzel in den Kategorien U16 und U18. Ein Mädchen, Julia Luppold, stellte sich im Wettkampf den männlichen Teilnehmern. Die Jugendlichen bestritten mit großem Eifer ihre Matches und die Zuschauer konnten schöne und spannende Spiele sehen. Im U18-Finale setzte sich Yannis Vosseler gegen Nick Pinna durch. Den dritten Platz teilten sich punktgleich Luca Strizzi und Philipp Stang. Bei der Kategorie U16 hatte im Finale Matthias Luppold die Nase vorn und wurde Erster. Joshua Wirth wurde Zweiter vor Adrian Gula.

Nach der Ehrung der Platzierten begann der Vereinstennistag, wobei Jung und Alt per Losverfahren zu interessanten Mixed-Paarungen zusammengestellt wurden. Bei diesen Spielen standen der Spaß und die Freude am Tennisspielen im Vordergrund. Der ein oder andere Neueinsteiger wagte sich, das Tennisspielen auszuprobieren. Sportwart Michael Kübler und Jugendwartin Larissa Link hatten laut Mitteilung beide Tage sehr gut organisiert und damit für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Nach den Spielen saßen Teilnehmer und Zuschauer in geselliger Runde zusammen. An beiden Tagen gab es Gegrilltes, Salate, Kaffee und Kuchen, was von Margritta Link bestens organisiert wurde.