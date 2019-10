Tennisfans feiern Jubiläum mit rauschendem Fest

100 Jahre und 100 Gäste, das ist der Plan der Vorstände für das Jubiläumsfest des Tennis-clubs Trossingen gewesen. Ein hochkarätiges Programm in einem schönen Ambiente haben sie dafür auf die Beine gestellt. Würdenträger, die Grußworte gesprochen haben, der Bezirksvorsitzende Wolfgang Fritz als Festredner, Frank Golischewski mit einem Intermezzo und einer Modenschau, Ehrungen und die musikalische Unterhaltung durch die Formation „Family Affairs“, so hat das Programm für den Abend ausgesehen.

Die Anmeldungen zu dem Festakt lagen deutlich höher als erwartet: „Der Verein zählt aktuell rund 140 Mitglieder. Wir gingen davon aus, dass etwa 100 Personen kommen werden. Nun haben 150 Leute zugesagt“, erklärte Chris Smulik, einer der sechs Vorsitzenden des TCT. Möglicherweise ein Zeichen dafür, dass der Verein sich im 100. Jahr seines Bestehens wieder im Aufwind befindet.

Nach Sekt und Canapés begrüßte Sven Heizmann, einer der sechs Vorsitzenden, ganz bewusst die Mitglieder als treue Beitragszahler und Gäste des Clubhauses zuerst. „Ihr seid Herz und Seele des Vereins, die Gründerväter wären heute stolz auf uns und auf die Entwicklung, die vor 100 Jahren nicht absehbar war“, sagte er. Er begrüßte jedoch auch die Würdenträger und freute sich, dass auch Jean Claude Tavernier und seine Gattin Bernadette, sowie Jacqueline Raguin mit ihrem Ehemann Guy aus Cluses gekommen waren.

Den Auftakt im Programm bildete der Auftritt der „Sektperlen“. Sandra Heizmann, Valerie Loga, Patricia Dorndorf, Andrea Naletilic und Stefan Loga an der Gitarre, nahmen den Sport und einige Mitglieder musikalisch aufs Korn. Die „Sektperlen“ waren bisher lediglich bei Fasnetsveranstaltungen in Erscheinung getreten. „Wir haben noch nie bei so gleißendem Tageslicht und vor so nüchternem Publikum gesungen“, leitete Patricia Dorndorf den Auftritt ein. Die Gäste jubelten und gaben reichlich Applaus.

Die Festreden waren gekennzeichnet von der 100-jährigen Geschichte und von dem Auf und Ab, das der Verein in den Jahren erlebt hat. Bürgermeister Clemens Maier erinnerte an die Gründung im Jahr 1919, also ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, Jean Claude Tavernier erinnerte für den Tennisclub der Partnerstadt an frühere Begegnungen und hoffte, dass diese wieder belebt werden könnten. „Es ist spannend, ein Grußwort für einen hundertjährigen Verein zu sprechen, wenn man gerade einmal ein Drittel dieser Lebenszeit erreicht hat“, so begann der 34-jährige Stefan Hofherr, Präsident des Württembergischen Tennisbundes, seine Ansprache. Er lobte den TCT dafür, dass er sich trotz mancher Schwierigkeiten niemals habe aufhalten lassen und dass er sich dank neuer Ideen wieder in einem Aufwärtstrend befinde.

Hermann Josef Dahmen, Sprecher der Trossinger Vereine begrüßte den Tennisclub im Reigen der nunmehr sechs über 100-jährigen Vereine. „Trossingen ist nicht nur einen Musikstadt, sondern auch eine Sportstadt“, sagte Dahmen und sprach damit die Vielzahl Sport treibender Vereine an. Seine Rede handelte von der gesellschaftlichen Aufgabe eines Vereins und von der hohen Bedeutung der Jugendarbeit, als Vermittler von Werten wie Toleranz und Respekt. Die Sportkreisvorsitzende Margarete Lehmann erklärte launig und gut vorbereitet, woher der Begriff Tennis kommt und warum der Sport auch „der weiße Sport“ genannt wird. „Der beste Festredner taugt nichts, wenn er kein Geschenk mitbringt“, mit diesen Worten leitete sie die Übergabe eines Schecks ein, den sie überreichte.

Wolfgang Fritz, langjähriges Mitglied und Vorsitzender des Bezirkes machte sich in seiner Festrede Gedanken darüber, warum der Trossinger Tennisclub nicht schon längst in der Bundesliga spiele. Nicht ganz ernst gemeint, betrachtete er dabei aktive Spieler durch die mehr als 50 Jahre seiner Mitgliedschaft. „Der Leistungsgedanke gehört zum Sport, doch in der heutigen Zeit muss man andere Prioritäten setzen“, lautete sein Fazit. Der von Fritz angesprochene Leistungsgedanke wird aktuell beim TCT von der gerade einmal achtjährigen Anastasia Vasylenko gelebt. Für ihre überragenden Leistungen erhielt sie von Vorstandsmitglied Peter Armbruster ein Präsent überreicht.

Im Unterhaltungsprogramm führte Frank Golischewski durch eine Modenschau und musikalisch durch die Zeit. Die TCT-Jugend führte vor, wie sich die Tennis-Mode seit dem Jahr 1919 veränderte, Golischewski verdeutlichte, wie sich der Schlager in all den Jahren gewandelt hat. Ein Programm, das manch ein Gast nicht zum ersten Mal hörte, doch das von Frank Golischewski so amüsant dargeboten wurde, dass er erst nach drei Zugaben von der Bühne gelassen wurde. Mit „Family Affairs“ feierten die Gäste nach dem offiziellen Programm noch bis tief in die Nacht hinein.

Im Rahmen des Festaktes wurden Herbert Mayer, Horst Schaber, Jörg Nagel und Helmut Steinhilper für über 60-jährige Treue zum TCT geehrt. Für langjährige Vorstandsarbeit erhielten Jörg Nagel, Frank Kitzke, Ruth Mayer, Günter Neipp, Susi Hauser und Salvatore Coppola ein Präsent. Für aktive Vorstandsarbeit wurden Peter Armbruster und Chris Smulik vom WTB Vorsitzenden Stefan Hofherr mit dem Ehrenbrief und Robert Kolb, sowie Rainer Flaig mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.