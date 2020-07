Tennisabteilung startet wieder durch

Bei bestem Tenniswetter sind nun die Vereinsmeisterschaften der Abteilung Tennis der Turngemeinde Schura ausgetragen worden. Wegen Frauenmangels gab es einen rein männlichen Wettbewerb.

Im Modus „Jeder gegen Jeden“ wurden die Vereinsmeister erspielt. Die Spiele waren alle sportlich anspruchsvoll und fair. Das Einzel der Herren wurde nach zwei kniffligen Halbfinals am Ende jedoch im Finale klar entschieden. Lars Vosseler gewann im Familienduell gegen Yannis Vosseler klar in zwei Sätzen. Im Herrendoppel setzten sich Eckehard Kienzle und Werner Baumann durch und holten den Titel nach hart umkämpften Matches vor den punktgleichen Teams Willi Link/Yannis Vosseler, Jan McNelly/Lars Vosseler und Günter Rapp/Michael Kübler. Alle Sätze wurden auf vier gespielt, mit jeweils zwei Gewinnsätzen.

Am Sonntag fand der beliebte Vereinstennistag statt. Das Wetter war wieder ideal, um ein paar sportliche und gesellige Stunden auf dem roten Sandplatz zu verbringen. Die Teilnehmer wurden per Losverfahren in fünf Doppel-Paarungen zusammengestellt, die ihre Matches mit großem Eifer und Ehrgeiz angingen. „Bei all diesen Matches stand der Spaß und die Freude am Tennisspielen im Vordergrund“, so die Mitteilung des Vereins.

Die Platzierungen bei den Vereinsmeisterschaften: Doppel: 1. Werner Baumann/Eckehard Kienzle, 2. Yannis Vosseler/Willi Link, 3. Jan McNelly/Lars Vosseler; Einzel: 1. Lars Vosseler, 2. Yannis Vosseler, 3. Michael Kübler.