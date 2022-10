Tempo 30 für ganz Trossingen?

Lärm macht krank. Das sollten eigentlich alle wissen - und dennoch hält es Massen von Auto- und Motorradfahrern nicht davon ab, ohne Sinn und Verstand aufs Gaspedal zu drücken und so die Gesundheit ihrer Mitmenschen zu gefährden. Und das gleich doppelt: denn neben der Lärmbelästigung steigt, mit noch fataleren möglichen Folgen, das Unfallrisiko.

Dass ein nächtliches Tempo 30 in zwei vielbefahrenen Trossinger Straßen kommen soll, ist deshalb längst überfällig. Doch dies kann nur ein Anfang sein - langfristiges Ziel muss sein, diese Regelung auf so vielen Straßen der Stadt wie möglich einzuführen. Und dies rund um die Uhr. Dass die Fahrt durch die Stadt dadurch ein paar Minuten länger dauern könnte, wird jeder verschmerzen können - die Argumente für eine weitgehend flächendeckende Geschwindigkeitsreduzierung in Trossingen überwiegen.

Bis es dazu allerdings kommt, dürften in unserem überbürokratisierten Land allerdings wieder mal Jahre vergehen - dabei wären schnelle Entscheidungen wichtig, genau wie die Einrichtung weiterer stationärer Blitzer. Denn über kurz oder lang wird es knallen auf der Trossinger Hauptstraße oder sonstwo in der Stadt - wenn Menschen, die ihre Freizeit offenbar mit nichts Vernünftigem füllen können, weiter mit ihren PS-starken Autos Straßen zu Rennstrecken umfunktionieren. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann diese Raser auch in Trossingen unschuldige Opfer fordern werden.