TC Trossingen will Clubhaus bis zur neuen Saison auf Vordermann bringen

Wie an den meisten Vereinen ist die Corona-Pandemie auch am TC Trossingen nicht spurlos vorüber gegangen. Dennoch freuen sich die Tennisspieler über eine erfolgreiche Saison 2020, nachdem die Wintersaison 2019/2020 abrupt beendet werden musste und die Freiluftsaison verspätet begonnen hatte. Für 2021 stehen bereits jede Menge Pläne an.

Bereits im vergangenen Jahr starteten die Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen des Clubhauses. Im Januar steht nun die Erneuerung der Dachumrandung außen sowie die Installation von Deckenelementen im Clubhaus an, die dem Schallschutz dienen. Außerdem wird der Thekenbereich modernisiert. So plant der TC Trossingen, dass zur Saisoneröffnung Ende April das Clubhaus in neuem Glanz erstrahlt. „Die Mitglieder können sich heute schon darauf freuen“, so Rainer Flaig vom Vorstand, der alle Baumaßnahmen koordiniert.

Sportlich will der TC Trossingen im kommenden Jahr wieder mit allen Mannschaften an der offiziellen WTB-Runde teilnehmen. „Wir bleiben optimistisch“, sagt Robert Kolb, der für den sportlichen Bereich verantwortlich ist. In der kommenden Sommersaison wird der Württembergische Tennisbund – sofern der Spielbetrieb wieder stattfinden kann – zusätzlich eine Runde für 2er-Teams in allen Alters -und Leistungsklassen für Damen und Herren anbieten.

Das große Ziel des TC Trossingen ist es, dass künftig wieder eine Herren- und Damenmannschaft aufgebaut werden kann. Dazu werden noch Spieler gesucht.