Taschendiebe sind in Trossingen unterwegs

Jeder kann sich das Gefühl vorstellen, wenn der Geldbeutel beim Griff in die Tasche plötzlich nicht mehr da ist. Nicht nur, dass die Situation an der Kasse ganz besonders unangenehm ist, auch der Gedanke, wer jetzt wohl Bargeld, Ausweis und Bankkarten hat, kann einem den Schweiß auf die Stirn treiben. In Trossingen sind dieser Tage verstärkt Portmonees als gestohlen meldet worden. Die Stadtverwaltung ruft deshalb zur besonderen Vorsicht auf und gibt Tipps, wie man Taschendiebe das Leben schwer machen kann.

„Innerhalb weniger Tage sind bei uns fünf Geldbörsen als verloren gemeldet worden“, sagt Thomas Geiger, Leiter des Bürgerbüros und Verantwortlicher für das Fundbüro. Bei einer solchen Häufung - und auch, weil allen Betroffenen beim Einkaufen der Geldbeutel abhandengekommen ist – vermutet die Stadtverwaltung, dass ein oder mehrere Taschendiebe unterwegs sind. „Wir raten allen Bestohlenen dringend dazu, den Diebstahl bei der Polizei zu melden“, so Geiger.

Menschen, die ihren Geldbeutel gut sichtbar in der Gesäßtasche ihrer Hose tragen, seien beliebte Ziele der Diebe. Wer sich gegen Taschendiebe schützen will, muss es den Kriminellen möglichst schwer machen. „Sicherer ist es, Geldbörsen nahe am Körper in geschlossenen Innentaschen zu tragen“, so Uwe Vincon, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Konstanz. Denn dann haben es Diebe sehr viel schwerer, den Geldbeutel unbemerkt stehlen zu können.

Und sollten die Taschendiebe trotz aller Vorsicht doch erfolgreich sein, müssen die Bestohlenen schnell handeln. „Ganz wichtig ist es auch, dass bei gestohlenen Personalausweisen die Onlinefunktion durch den Besitzer gesperrt wird, das läuft über die im Pin-Brief mitgeteilte Sperrhotline.Im Notfall helfen wir da natürlich auch weiter“, betont Geiger. Denn ins Bürgerbüro müssen die Betroffenen sowieso kommen, um den Verlust des Ausweises zu melden. „Der wird dann in die internationale Fahndung genommen, damit er nicht für kriminelle Geschäfte genutzt werden kann“, erklärt der Leiter des Bürgerbüros.

„Die Polizei ist immer daran interessiert, Dieben auf die Schliche zu kommen. Sie verfolgt deshalb auch solche Straftaten konsequent. Besser ist es jedoch immer, Diebstähle zu verhindern. Unsere Präventionsstellen klären hierzu regelmäßig auf“, so der Polizeipressesprecher.

Die Polizei rät dazu, den Geldbeutel beim Einkaufen nicht in einer offenen Tasche aufzubewahren, in den Einkaufswagen legen, in die Gesäßtasche stecken und ihn nicht aufs Kassenband beim Ein- oder Ausladen zu legen. Am sichersten wird er körpernah, am besten in geschlossenen Innentaschen aufbewahrt.