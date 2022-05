Tageswanderung führte ins Donautal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Einstieg in das Jahresprogramm plante der MTC Trossingen eine Tageswanderung. Ziel war das Donautal. Treffpunkt und Abfahrt war um 11 Uhr am Clubheim, und nach der Bildung von Fahrgemeinschaften fuhren 19 Wanderer zum Startpunkt nach Beuron. Von hier ging es in einer gemütlichen Wanderung vorbei an „Maria Trost“, auf einem Wildpfad entlang der Donau durch zwei schöne Felsentunnel, bis zu unserem Rastplatz bei der Kapelle in „St. Maurus am Feld“.

Auf dem Rückweg zum Parkplatz besichtigten wir zwei interessante Höhlen. Es gefiel allen Teilnehmern und nach dem coronabedingten Stillstand tat es gut, in der Gruppe etwas zu unternehmen und sich auszutauschen. Nach einer kurzen Einkehr fuhren wir zurück nach Trossingen in unser Clubheim, wo einige Nichtwanderer unser traditionelles Wintergrillen in ein Frühjahrsgrillen verwandelten. Hier sind wir noch in gemütlicher Runde, verwöhnt mit leckerem Grillgut und Salaten, zusammengesessen und ließen den gelungenen Tag ausklingen.