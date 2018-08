Tafelladen kämpft mit Hitze und Fahrermangel

Der Trossinger Tafelladen sucht derzeit dringend Fahrer. Vergangenen Donnerstag musste wegen der personellen Engpässe sogar der Verkaufstag ausfallen. „Manchmal haben wir schon Schwierigkeiten“, sagt Manuela Schwarzwälder, die Leiterin der Trossinger Tafel.

„Es fehlt uns gerade an Fahrern, die morgens die Ware für den Tafelladen abholen“, so Manuela Schwarzwälder. Der Engpass liegt zum Teil an der Urlaubszeit, zum Teil auch an Krankheit - und generell, sagt Schwarzwälder, wäre es gut, einen Springer zu haben, der aushelfen könne.

Momentan arbeiten fünf Fahrer für die Tafel, einer festangestellt, vier ehrenamtlich. Jeder ist einmal pro Woche einen Vormittag im Einsatz. „Die Tour startet meistens gegen 7.30 Uhr und geht bis 12 oder 13 Uhr“, erzählt Manuela Schwarzwälder. Dabei werden alle Läden und Märkte angefahren, die der Tafel Lebensmittel und mehr spenden - von Trossingen über Aldingen und Spaichingen bis auf den Heuberg mit Gosheim und Wehingen. Für Mittwoch und Donnerstag fehlen derzeit Fahrer.

„Ab und zu müssen wir auch nach Singen ins Regiolager fahren“, so Schwarzwälder, „auch da wäre ein Springer eine große Hilfe.“ An Mitfahrern, die beim Ver- und Ausladen der Waren helfen, fehlt es dagegen nicht.

Zusätzlich erschwert die derzeitige Hitzewelle dem Tafelladen die Arbeit, denn bei den hohen Temperaturen verderben Lebensmittel wie Obst und Gemüse in der Auslage deutlich schneller. „Wir haben leider keine Klimaanlage“, sagt Schwarzwälder. „Was wir kühlen können, kühlen wir - aber für alle Waren geht das nicht.“