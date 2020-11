Susanne Irion will Trossinger Bürgermeisterin werden

Nun ist es offiziell: Susanne Irion hat am Sonntag ihre Bewerbung als Bürgermeisterin für Trossingen und Schura im Rathaus abgegeben. Damit gibt es neben Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann eine zweite Kandidatin um die Nachfolge von Bürgermeister Clemens Maier. Bewerbungsschluss ist am 9. November. Irion ist seit 2014 Bürgermeisterin in Holzmaden und lebt in Trossingen.

„Den gesamten Oktober hatte ich mir Zeit gelassen, um möglichst viele Bürger, Vereinsaktive und Kommunalpolitiker zu fragen: Finden Sie, dass ich als Oberhaupt in die Musikstadt passe? Würden Sie sich freuen, wenn ich kandidiere?“, sagt Irion. „Vier Wochen hatte ich um aufrichtige Antworten gebeten. Die Resonanz fiel eindeutig positiv aus: Sehr viele Bürger ermunterten mich zur Kandidatur. Das freut und bestärkt mich.“

Von Beruf Diplom-Verwaltungswirtin (FH), lenkt die 35-Jährige seit 2014 die Geschicke der Gemeinde Holzmaden. „Weil ich jedoch zwischenzeitlich nach Trossingen geheiratet habe, würde ich die berufsbedingte, wenig umweltfreundliche Pendelei über 140 Kilometer sehr gerne beenden und ganz in der Musikstadt ankommen - privat und beruflich.“ Ihr Mann Tobias sei ein gebürtiger „Schuremer“.

„Auffallend viele Trossinger finden, dass es nun Zeit sei für ein paar Veränderungen. Auch städtische Bedienstete vertrauen sich mir an, äußern berechtigte Wünsche und machen Verbesserungsvorschläge“, so Irion. „Vieles, was ich da zu hören bekomme, kann ich nachvollziehen. Dem möchte ich in den nächsten Wochen nachgehen und daraus konkrete Ziele formulieren, wie wir die Musikstadt stärken und miteinander voranbringen könnten.“

Bis zur Wahl am 6. Dezember sei sie nun in Trossingen und Schura unterwegs. Leider erschwere die Corona-Pandemie persönliche Kontakte erheblich. „Welche Art Wahlveranstaltungen da wann möglich sein werden und wann nicht, kann jetzt niemand längerfristig vorhersagen.“ Weil man sich draußen weniger anstecke als drinnen, wolle sie zu acht zwanglosen, jeweils einstündigen Bürgertreffs im Freien einladen, an verschiedenen Plätzen in Trossingen und in Schura, immer von 16 bis 17 Uhr. „Falls die Infektionslage es erlaubt.“ Die ersten Termine samt einer „Feuertonne“, damit niemand frieren müsse: Samstag, 14. November, vor der Galerie Trossingen, Hans-Lenz-Straße 2, Dienstag, 17. November, Nähe Metzgerei Traub, Vogtswinkel 11, Freitag, 20. November, vor der „Germania“, Löhrstraße 9.

Über ihre Homepage www.susanne-irion.de und Pressemeldungen werde sie tagesaktuell darüber informieren, „welche Bürgertreffs tatsächlich stattfinden dürfen und welche nicht“. Sie sei für alle Bürger telefonisch, via E-Mail und soziale Medien erreichbar: Telefon 0176 / 7014 5229, E-Mail kontakt@susanne-irion.de, Facebook buergermeisterin.irion, Instagram buergermeisterin.irion.