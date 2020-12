Süßes statt Strafzetteln

Statt eines Strafzettels gibt es einen weihnachtlichen Gruß für alle, die an den Tagen vor Weihnachten in der Hauptstraße parken. Das ist die Idee hinter der Aktion, die das Ordnungsamt Trossingen laut einer Pressemitteilung dieses Jahr erstmals umsetzt. „Weihnachtsfrieden für den ruhenden Verkehr sozusagen.“ Inspiriert wurde die Aktion von Städten wie Spaichingen oder Villingen-Schwenningen. Diese haben bereits in den Vorjahren in der Weihnachtswoche harmlose Strafzettel mit Süßigkeiten verteilt. Die Stadtverwaltung möchte sich damit einerseits bei denjenigen bedanken, die ordnungsgemäß mit Parkscheibe in der Kurzparkzone parken; und alle anderen augenzwinkernd darauf aufmerksam machen, künftig die Parkscheibe zu verwenden, um keinen Strafzettel zu bekommen.