Eine Subway-Filiale hat kürzlich in Trossingen aufgemacht - an der Ernst-Hohner-Straße, direkt neben dem dortigen Möbelgeschäft an der Kreuzung mit der Andreas Koch-/Theodor Heuss-Straße. Wem also der Sinn nach Fast Food steht, oder wer einfach mal den Kochlöffel in der Schublade lassen will, der hat fortan eine neue Anlaufstelle in Trossingen.