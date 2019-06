Studierende musizieren im Bethel

Einen besonderen musikalischen Kunstgenuss haben die Senioren der Rehaklinik und des Seniorenzentrums Bethel Trossingen sowie alle Gäste der Tagespflege erlebt. Wieder einmal wurden junge Studierende der Musikhochschule Trossingen im Mehrzweckraum willkommen geheißen, so eine Pressemitteilung.

Der Saal war voll. Die Leiterin des Begleitenden Dienstes, Böckmann, eröffnete den Konzertnachmittag. Sie begrüßte alle Gäste und im Besonderen die drei Hauptpersonen. Ein Ensemble, bestehend aus drei Musikern, spielte zum Frühlingskonzert auf: Hyunjung Lee am Klavier, Jian-Wie Tsai an der Flöte, und Bingli Wang glänzte an der Oboe. Jeder einzelne zeigte sein musikalisches Talent, welches für die Besucher laut Mitteilung „nicht nur zum Hören, sondern auch Zusehen einen speziellen Kunstgenuss darstellte“.

Die Musiker boten konzertante Werke aus unterschiedlichen Epochen dar. Sie starteten mit G.P. Telemanns „Fantasia“, gefolgt von Stücken von W. A. Mozart, „Oboenquartett in F Dur“, und P. Tschaikowskys „Melodram in Snowmaiden“ in ausdrucksvollem Klang.

Die Zuhörer waren begeistert, was die lauschende Stille vor und während der Stücke sowie der laute Beifall am Ende zeigten. Nach einer Zwischenpause führten die Studierenden den zweiten Teil des Konzertnachmittags passend zum Frühling mit dem Werk „An den Frühling in Lyrische Stücke“ von E. Grieg ein. Zum Abschluss zeigten sie ihr Können mit E. W. Elgar und dem „Konzert in G Dur“ von D. Cimarosa.

Es war ein abwechslungsreiches Repertoire mit sowohl schnellen Stücken als auch melancholischen und besinnlichen Balladen. Nicht nur als Solo, sondern auch im Duett oder sogar zu dritt war es eine Musikpräsentation höchsten Niveaus, so die Mitteilung. Mit viel Applaus wurden die Musikstudenten verabschiedet.