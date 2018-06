Studentenorchester spielt Bach

Wer das Ensemble Camerata Muntagnola unter Leitung von Erwin Muntaniol im vergangenen Jahr in der katholischen Theresienkirche erlebt hat, ist begeistert von den vielfältigen Talenten, die sich hinter diesem Namen verbergen. Am Samstag, 1. Februar, lädt das Orchester wieder zu einem Konzert mit barocken Instrumentalwerken in die Theresienkirche ein. Beginn: 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Auf dem Programm steht ein Konzert für Violine, zwei Violoncelli und Orchester von Antonio Vivaldi, das sechste Brandenburgische Konzert von Johann Sebastian Bach und die „Arpeggiata“ von Carl Friedrich Abel (1723-1787). Das Ensemble ist ein Orchester von Studierenden der Trossinger Musikhochschule rund um den Leiter Erwin Muntaniol.

Die Solisten für das Vivaldi-Konzert werden Hanna Kim, Violine, Charlotte Lorenz und Nicolò Nigrelli, Violoncello sein. Das sechste Brandenburgische Konzert wird Erwin Muntaniol gemeinsam mit Rahela Cozma, Viola und Julia Nilsen, Barockvioloncello aufführen. Die beiden Gambisten sind Kentaro Nakata und Lourdes Carranza. Kentaro Nakata wird das Programm mit ,,Arpeggiata, Adagio, Allegro” von Carl Friedrich Abel für Viola da Gamba ergänzen.