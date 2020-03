Studenten setzen sich für zerstörte Kirche ein

Zu einem Benefizkonzert zugunsten der San Martino Kirche im toskanischen Verni hat das Hohner-Konservatorium am Sonntagnachmittag eingeladen. Sechs junge Akkordeonisten spielten Werke aus mehreren Jahrhunderten.

Den Auftakt machte der Tiroler Stefan Krimbacher mit Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge in Cis-Dur. Jessica Winterholler überzeugte mit dem auswendig gespielten „Caprice espagnol“, dem Opus 37 des polnischen Komponisten Moritz Moszkowski aus dem Jahr 1885. Ursprünglich für das Piano konzipiert, bot das mal quirlige, mal nachdenkliche Werk mit den pointierten Kurzpausen der jungen Preisträgerin Gelegenheit, sich zu profilieren.

Vor allem die Wirkung des Bellow shake, rasche Balgbewegungen, die eine Art Tremolo produzieren, beeindruckte die Zuhörer. Unter der Leitung von Bernhard van Almsick spielte ein fünfköpfiges Ensemble die „Episodes sur une image“ von Hans-Günther Kölz, eine Auftragskomposition der „Union Accordéoniste Mixte de Genève“. Auch Italien durfte im Programm nicht fehlen: Krimbacher sang das über 400 Jahre alte Liebeslied „Amarilli, mia bella“ von Giulio Caccini, am Akkordeon begleitet von Martin Gföller: „Du darfst nicht daran zweifeln, dass mein süßes Herz beschlossen hat, dass Du meine Liebe bist“.

Auf einem Bajan, einem russischen Knopfakkordeon in chromatischer Grundstimmung, spielte Nils Aebersold den ersten Satz der 2. Sonate von Wladislaw Andrejewitsch Solotarjow, das „Allegro ingenuo“ aus dem Jahr 1971. Die originellen Zitate in dem „unbefangenen, fröhlichen“ Satz brachten die Zuhörer zum Schmunzeln. Lukas Proske hatte das temperamentvolle „Amalgame“ des Franzosen Franck Angelis für das Konzert einstudiert: mitreißend bis zum spritzigen Schluss.

Den Abschluss machten Aebersold, Krimbacher, Proske, Winterholler und Dima Moraru, alle im vierten Semester, mit der dreisätzigen „Nordischen Sonate“ von Gerhard Mohr, feinfühlig dirigiert von van Almsick. Auch hier folgte Applaus.

Über ihre engen Kontakte mit der 84-Seelen-Gemeinde und die geplanten Renovierungsarbeiten der Kirche, die 2013 durch ein Erdbeben beschädigt wurde, berichtete Helen van Almsick, die mit zwei der sechs Studierenden bereits die 725 Kilometer in das malerische Bergdorf gefahren war, wegen der Corona-Gefahr aber wieder nach Trossingen zurückgekehrt ist. An eine Wand des Raums wurden optische Eindrücke von Verni gebeamt. Das geplante Benefizkonzert in einem Nachbarort von Verni wurde verschoben.