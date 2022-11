Straßen wegen Weihnachtsmarkts gesperrt

Wegen des Tossinger Weihnachtsmarkts werden die Straßenbereiche am Rathaus gesperrt. Das teilt die Stadt Trossingen mit.

Am Donnerstag, 8. Dezember, sind ab 7 Uhr die Hans-Lenz-Straße (von der Hauptstraße bis zur Einfahrt Parkplatz Kesselhaus) sowie die angrenzende Cluser Straße und die Eberhardstraße bis zur Hohnerstraße gesperrt. Der Durchgangsverkehr muss bis Samstag, 10. Dezember, voraussichtlich bis 12 Uhr in beiden Fahrtrichtungen über die Hauptstraße, die Löhrstraße und die Hohnerstraße ausweichen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Wegen des Aufbaus des Weihnachtsmarktes dürfen zudem am Donnerstag, 8. Dezember, ab 12 Uhr keine Fahrzeuge mehr im Marktbereich stehen. Die Stadt stellt entsprechende Verkehrszeichen mit Zusatzbeschilderungen auf und bittet die Anwohner und sonstigen Benutzer der Parkplätze in Rathausnähe um Beachtung der Regelungen.