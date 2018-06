Geldpreise im Wert von über 5000 Euro und schöne Sachpreise gab es für die erfolgreichsten der 60 Teilnehmer am diesjährigen Wettbewerb im Rahmen der „Gitarrophilia“.

In vier Altersgruppen hatten sich die Nachwuchskünstler den jeweils dreiköpfigen Jurys gestellt. „Junge Talente“ hieß der nationale Wettbewerb, bei dem die unter 14-Jährigen rund sechs Minuten hatten, um mit einem selbst ausgewählten Stück zu glänzen. Den Teilnehmern in der Altersgruppe II (bis 16 Jahre) standen zwei Minuten mehr zur Verfügung. Die Preise wurden von Trossingens Bürgermeister Clemens Maier, vom Leiter der Musikschule, Achim Robold, vom Initiator des Festivals, Michal Stanikowski, von Sponsor Hans Keller (Aesculap) und von Hauptjuror Prof. Jürgen Ruck überreicht.

Bei den Jüngsten schnitten Linda Bernet, Flavius Wagner und Nina Bernet am besten ab, die Geldpreise von 60, 80 und 100 Euro erhielten. Der mit einem Gutschein vom Klavierhaus Hermann über 300 Euro ausgestattete „Nachwuchspreis der Region“ ging an Hannah Madita Fischer. Der jüngste Teilnehmer, Anton Schueler, wurde am Wettbewerbstag zehn Jahre alt und konnte eine Urkunde mit „Auszeichnung“ mit nach Hause (St. Georgen) nehmen.

In der Altersgruppe II siegte Jona Aaron Steinmayer vor Karl Friedrich Winkelbauer und Niklas Junker. Die Preisgelder waren hier 100, 120 und 150 Euro.

„Südwest international“ hieß der Wettbewerb für klassische Gitarre Solo in den beiden höheren Altersklassen. Hier gab es jeweils zwei Runden mit unterschiedlichen Vorspielzeiten. Bei den 17- bis 20-Jährigen konnte sich die Jury nicht entscheiden und verlieh zwei erste Preise an Leonora Spangenberger und Aydin Leon Pfeiffer, beide aus Bayern. Den dritten Preis (150 Euro) erhielt Oskar Strukiel-Piotrowski.

Fünf junge Frauen hatten es in das Finale der Altersklasse IV (21-30 Jahre) geschafft, wodurch sie maximal 20 Minuten Zeit hatten, sich der Jury zu präsentieren. Auf Platz 3 kam die Reutlingerin Julia Trintschuk, auf Platz 2 Bianka Szalaty, die 400 bzw. 700 Euro erhielten. Die Gewinnerin des Wettbewerbs ist die 23-jährige Joanna Zawislak aus Bukarest. Sie erhielt das stolze Preisgeld von 1500 Euro und eine Konzerteinladung zur Gitarrophilia 2018.

Das im Programm vorgesehene Preisträgerkonzert fiel bedauerlicherweise dem Zeitdruck zum Opfer.